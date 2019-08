Lige så ydmyg hele Danmarks store købmand var trods sit imponerende virke livet igennem, lige så diskret og underspillet forløb det, da den 71-årige jyde tog afsked.

Jysks stifter, Lars Larsen, fik tidligt mandag morgen fred efter sin svære kræftsygdom. Omgivet af sin nærmeste familie sov han stille ind i hjemmet ved Silkeborg.

Selv om den triste melding ikke kommer helt uventet som følge af, at Jysk tidligere på året meddelte, at Lars Larsen var alvorligt syg af leverkræft, kom det alligevel som et chok for mange.

»Det er rigtig trist. Det er gået meget stærkt. Ham kan vi da ikke undvære,« som en af familiens naboer sagde med sorg i stemmen, da B.T.s udsendte mødte hende ved familien Brunsborg Larsens hjem på Svejbæk Søvej i Sejs-Svejbæk.

Flaget i familiens have ved pragtvillaen i Sejs-Svejbæk ved Silkeborg gik på halv stang mandag morgen. Foto: Henning Bagger Vis mere Flaget i familiens have ved pragtvillaen i Sejs-Svejbæk ved Silkeborg gik på halv stang mandag morgen. Foto: Henning Bagger

Det var også her, en rustvogn ankom først på eftermiddagen og kort efter kørte væk med Lars Larsens kiste.

En ganske almindelig hvid trækiste, som der helt i købmandens ånd ikke var gjort noget særligt ud af.

Da rustvognen svingede ud fra indkørslen til den smukke gulpudsede pragtvilla og kørte bort ad den diskrete grusbelagte Svejbæk Søvej, der er omgivet af tyk nåleskov til den ene side og med direkte udsigt over en del af Silkeborg-søerne og Himmelbjerget på den anden, blev Lars Larsens nærmeste familie og efterladte stående tavse i carporten.

Flagene foran million-palæerne på den lukkede vej var flere timer forinden gået til tops hos både naboer og også hos familien Brunsborg Larsen selv.

Naboerne satte flagene på halv, da den triste nyhed om Lars Larsens død blev kendt på vejen. Den gule villa i baggrunden er familien Brunsborg Larsens hjem. Foto: Claus Fisker Vis mere Naboerne satte flagene på halv, da den triste nyhed om Lars Larsens død blev kendt på vejen. Den gule villa i baggrunden er familien Brunsborg Larsens hjem. Foto: Claus Fisker

Ellers blev der udadtil ikke gjort mere ud af, at den kloden over beundrede Jysk-stifter og handelsmand ikke er mere.

Samme oplevelse havde man ude i butikkerne, i den verdensomspændende virksomheds hovedkvarter i Brabrand ved Aarhus og ved Jysks hovedlager i Uldum ved Horsens.

Også her var det – helt i Lars Larsens ånd – nærmest 'business as usual'.

B.T.s udsendte var mandag også forbi hos Lars Larsens højt elskede 'legeplads', Himmerland Golf & Spa Resort ved Gatten i det nordvestlige Jylland.

Her var den enorme p-plads næsten fyldt op med de gæstende golfspilleres skinnende biler. Med bags på slæb eller siddende i elvogne gjorde spillerne, som de plejer at gøre i forbindelse med en 18 hullers runde. Kun helt nede i det ene hjørne ved indkørslen til Himmerland Golf & Spa Resort blev chefens død markeret med flag på halv stang.

På trods af det yderst diskrete udtryk var det alligevel Lars Larsens død, der lavmælt blev talt om, og en form for andægtighed hvilede på den måde over det imponerende anlæg.

B.T. talte med flere af de ansatte på golfresortet. Af respekt for Lars Larsen og det, han har stået for og betydet for stedet, var der mandag ingen, som ønskede at sætte ord på den sorg, de alle føler.

»Ikke lige i dag,« lød det venligt afvisende.