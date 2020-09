To kvindelige elever og en instruktør blev svimle og utilpas efter et 30 minutters langt dyk på 11 meters dybde.

De kom til Rigshospitalet med helikopter søndag og er nu i behandling med trykkammer-udstyr.

Det skriver JydskeVestkysten.

De kvindelige elever er fra Idrætshøjskolen Sønderborg, og de blev sammen med den eksterne instruktør først fragtet med ambulance til sygehuset i Sønderborg.

Her fandt man ud af, at de havde et for højt indhold af kulilte i blodet. Det kan føre til svimmelhed og være farligt.

Derfor blev de fløjet til Rigshopitalet, der er det eneste hospital i Danmark med det rette udstyr til dykkerulykker.

Det bekræfter højskolens forstander, Michael Willemar, til det vestjyske medie og understreger, at eleverne er i bedring.

»Heldigvis har vores elever det meget bedre nu, og de er ved godt mod,« siger forstanderen.

Det københavnske dykkerfirma Kingfish stod bag kurset, hvor 15 elever fra højskolen deltog.

Partner i dykkerforetagendet bekræfter over for JydskeVestkysten, at de tre indlagte bliver udskrevet onsdag og fortæller til at avisen, at de tager hændelsen meget alvorligt.

Nu skal de kortlægge forløbet, for at finde årsagen til hændelsen.

En kompressor, der sikrede ren luft til eleverne og instruktøren under dykket, kan være problemet. Den er nu sendt til undersøgelse ved myndighederne, men det er ikke bekræftet endnu, om den var skyld i hændelsen.