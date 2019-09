De bliver efterladt i papkasser og poser. Smidt i grøfter, sat på dyrlægens trappesten eller bare sluppet fri i en skov.

På dyreinternater landet over er der lige nu ét bestemt kæledyr, der fylder burene: Katten.

Flere og flere katteejere vælger at dumpe deres mjavende venner og overlade dem til en uvis skæbne, fordi de ikke længere kan magte dyrene, eller fordi den ene huskat pludselig bliver til seks eller syv.

»At efterlade dyr på den måde er ikke bare fuldstændig uacceptabelt. Det er også en overtrædelse af Dyreværnsloven og forbudt.«

Søde ser de ud, de små killinger, men alt for mange danskere skiller sig af med deres kæledyr ved at efterlade dem til en uvis skæbne i naturen.

Det understreger Jens Jokumsen, som er familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse, hvor man i år har oplevet en voldsom stigning i antallet af indleverede katte.

På årets første otte måneder er antallet af katte og killinger indleveret på Dyrenes Beskyttelses internater fra dyreværnssager steget fra 3.730 i 2018 til 4.614 i 2019. Det svarer til en stigning på 24 procent, og det kan internaterne i høj grad mærke:

»I øjeblikket bliver der indleveret katte på vores internater hver dag, og det gør, at personalet må tænke kreativt for at finde plads til dem. Men det nærmer sig bristepunktet, for vi er blevet ramt af en kraft, som vi aldrig har set før,« siger Jens Jokumsen, som også kalder det 'rystende' og 'uforståeligt', at vi i dagens Danmark ser folk, der behandler deres katte på den måde.

Samme udvikling oplever andre organisationer, der hjælper nødstedte kæledyr.

Hos Dyrenes Beskyttelse har man ingen forklaring på, hvorfor vi ser den voldsomme stigning lige netop i år.

De heldige katte bliver indleveret til internater, som blandt andre Dyrenes Beskyttelse og Kattens Værn driver, og kommer derefter videre til nye hjem. Andre bliver ædt af større dyr eller dør af sult og dehydrering, inden de bliver fundet.

Selvom katten er et af de mest populære kæledyr i Danmark, er der ingen lov, der beskytter den. Derfor ønsker Dyrenes Beskyttelse en kattelov, som sidestiller katten med hunden.

»En kattelov ville sidestille katten med for eksempel hunden og dermed markere, at katten ikke er et kæledyr, man bare skiller sig af med, når den af en eller anden årsag pludselig er i vejen. For så længe registrering og øremærkning af katte ikke er et krav, er det alt for let at skille sig af med den uden at blive stillet til ansvar,« siger Jens Jokumsen.

Dyrenes Beskyttelse har ét vigtigt budskab til alle katteejere:

Hvis du ikke længere magter at tage dig af din kat eller dens killinger, så er det DIT ansvar, at de kommer videre til en ny familie.

Og så ser organisationen gerne, at alle katteejere får øremærket eller chippet deres kat, så vildfarne katte kan komme sikkert hjem.

Sidst - men bestemt ikke mindst - opfordrer Dyrenes Beskyttelse alle katteejere til at neutralisere deres katte - både hunner og hanner - for at holde bestanden nede.