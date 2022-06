Lyt til artiklen

Det var en rystet Camilla Tandrup Petersen, der tirsdag havde sin søns skole i røret.

Her var beskeden nemlig, at der havde været »en hændelse« på skolen, og at Camillas 11-årige dreng havde været en del af den.

Det skulle dog vise sig at være langt værre, end den 28-årige mor umiddelbart tænkte.

Sønnen går nemlig på Vitaskolen Bohr i Esbjerg, og her var han sammen med et par skolekammerater fra 4. klasse blevet passet op i et frikvarter.

Over for dem stod en gruppe drenge fra sjette klasse, og som det er sket flere gange de seneste par måneder, begyndte de to grupperinger at tjit-tjatte lidt til hinanden.

Sådan har de mange gange – i sjov naturligvis – gjort, men denne tirsdag gik noget helt galt.

De ældre elever begyndte nemlig nu at blive fysiske over for de yngre drenge, og det kostede blandt andet Camillas søn lussinger og spark.

Herefter blev 4. klasses-drengene gelejdet ind et lokale, hvor ordren var klar:

De skulle sætte sig ned på knæene og foran et tændt kamera sige, at »de var nogle ludere«.

Hvis ikke de gjorde det, ville de få tæsk.

»Jeg var fuldstændig rystet, da jeg hørte det, og det er jeg stadig. Der har stået en masse børn og kigget på? Og hvad med lærere? Har der ikke været nogen til at stoppe det,« siger Camilla Tandrup Petersen, der i første omgang fortalte sin historie til JydskeVestkysten.

Camilla er fra skolens side blevet forsikret om, at videoerne af de ydmygede elever er blevet slettet, men det gør ingenlunde den knuste mor glad og tilfreds.

»Jeg skulle selv kontakte skolen for at få situatoinen fortalt i detaljer, og det samme er tilfældet med sanktionerne af drengene fra 6. klasse. Der begyndte man bare at høre ting og sager, og så måtte jeg ringe,« siger hun.

Selv har B.T. forsøgt at få en kommentar fra Vitaskolen Bohr, men efter flere omgange lang ventetid i telefonkø, har det været uden held.

Vitaskolen Bohrs øverste leder, Ole Lerke, har dog over for JydskeVestjysten erkendt, at en episode har fundet sted, og at man vil have særligt fokus på trivslen den kommende tid.

»Vi kigger indad, og vi skal ikke finde os i det her. Der kommer til at ske en grundig opfølgning på den lange bane. Det skal være trygt at sende sine børn i skole, og det er det også, men i den kommende tid vil vi have et ekstra blik på eleverne for at sikre, at det ikke gentager sig,« siger han til JydskeVestkysten og afviser, at der generelt skulle være en voldskultur på skolen.

Den udmelding har Camilla dog svært ved helt at nikke genkendende til.

»Børn er blevet mere grænsesøgende, men hvad er det næste? Kan man ikke sende sit barn i skole, uden han skal have lussinger? Det er skræmmende,« siger Camilla og fortsætter:

»Nu skete det her for mig, men jeg håber, at man generelt i Danmark sørger for at fortælle sine børn, hvor grænsen går, og hvordan man opfører sig.«