Nicolai Preisler forstår det ikke.

Han bor i første række ud til Køge Bugt i Solrød Kommune, og i baghaven løber Solrød Bæk.

I begyndelsen af januar gik den over sine bredder, så hans anneks blev voldsomt oversvømmet og terrassen rev sig løs. Aftenen før kontaktede han kommunen for at høre, om man ville starte pumpen.

Han fik aldrig svar, og da han stod op, var det til oversvømmelse og en pumpe, der fortsat ikke var sat i gang.

Fredag i sidste uge stod han endnu engang og så på en å, hvor vandet langsomt steg. Dagen før havde han kontaktet kommunen, men vurderingen lød, at det ikke var nødvendigt at pumpe åen.

»Den blev heldigvis på bredden. Det var et spørgsmål om centimeter, men absolut ikke noget nogen kunne have forudset. Når vi kigger på den i dag (mandag, red.), ligner det, at den på vej opad igen. Jeg kan se, at det regner, og det er kun et spørgsmål om tid, før det kan ske igen.«

Han savner noget mere dialog fra kommunen og oplysning om, hvorfor man træffer de beslutninger, man gør.

»Vi ved, at de nogle gange går op og holder nogle møder, og så vurderer de, at de ikke synes, at de gider bruge penge på at sætte pumperne i gang. Det er fandeme svært (at forstå, red.), når vi ikke rigtig ved, hvad de sidder og snakker om. Kommunikationen går kun én vej via Facebook. De sender også breve ud i e-Boks, men der er mange, som først får det i sidste øjeblik. Det virker sgu lidt amatøragtigt.«

I Solrød har de flere sluser, der bruges til at justere vandstanden.

Og for Nicolai Preisler – og flere af de andre beboere i området – er der en følelse af, at kommunen sidder og vælger, hvilke områder, der skal oversvømmes.

»Den sluse gør alt. Den er ligesom en dæmning. Når den er lukket, stiger vandet, og vores huse bliver oversvømmet. Og det er noget de sidder og beslutter på oppe på kommunen.«

Han kan ikke tælle, hvor mange gange han gennem tiden har været oppe og hente sandsække for at beskytte sit hus.

»Men hvis en å går bare 30 centimeter over sine bredder, kan du ikke beskytte din bolig, det er ikke en opgave for normale mennesker. Vi har beskyttet vores egen bolig, men de får det til at lyde som om det er os, der skal dræne den å. Jeg tænker, at det er en kommunal opgave at dræne den å.«

Jette Pedersen, leder af sekretariatet for By og Bæredygtighed i Solrød Kommune, fortæller dog, at der er en god grund til, at der ikke blev pumpet i Solrød Bæk fredag.

»På det her tidspunkt, midt i en beredsskabssituation, kunne vi ikke skaffe nok pumpekapacitet. Der kunne ikke skaffes flere pumper på Sjælland. Vi havde pumper fra det nationale beredskab, KLAR Forsyning og fra et privat firma. De pumper blev brugt til et åløb, der hedder Skensved Å, som ligger helt syd i kommunen, hvor der var langt større risiko for oversvømmelse af den indvendige by.«

Samtidig slår hun fast, at der blev holdt øje med Solrød Bæk, hvor kommunen flere gange var fysisk nede og tjekke, at vandet ikke gik over bredderne.

»Der var nogle borgere, der fik vand i deres haver, men når man er i en beredsskabssituation, så er det huse, vi kigger på. Det er selvfølgelig irriterende, at der kommer vand i haven, det kan vi godt forstå, men det var en prioritering af, at der ikke var nok pumpekapacitet.«

Mens beredsskabssituationen stod på kommunikerede kommunen via Facebook, hjemmesiden og med breve i e-boks til de huse, der risikerede oversvømmelse. I disse fremgik der dog ikke nogen begrundelse om pumpekapaciteten.

»Der træffes hurtige beslutninger. Vi startede med at få et varsel, der hed forhøjet vandstand på 1,3 meter, så kom der et varsel, der hed 1,5 meter, men med et plus/minus på 15-20 centimer, og vi agerer hele tiden ud fra det. Da vi kunne se, at Solrød Bæk måske flød over sine bredder, sendte vi brev ud til borgerne, men på det tidspunkt vidste vi endnu ikke, om vi kunne skaffe pumper nok, eller om vi kunne flytte rundt på noget.«

Der er en opfattelse af, at I med sluserne beskytter dele af byen, mens dem, der bor nede ved vandet, 'kan få lov til at oversvømme'. Hvad tænker I om den påstand?



»Jeg tænker, at kommunen i beredsskabssituationer gør alt, der er muligt for at redde alle dem, vi kan, med de ressourcer, der kan skaffes. Når situationen er normal, har vi opdelt vores kommune i kystsikringsområder, og det siger sig selv at de borgere, der bor lidt højere inde i byen, end dem der bor ude ved kysten, er lettere at beskytte fra vandet. Men det er ikke, fordi kommunen bevidst ønsker at 'sælge' nogen.«