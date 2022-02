Søndag er Katrine Nielsen lige stået op, da hun modtager et opkald fra sin mor. Moderen er rystet.

Hun får febrilsk fortalt Katrine Nielsen, at der har været indbrud i bilen.

»Først tænkte jeg, det var da irriterende, men bevares, der var jo ikke noget værdifuldt i den bil. Så får hun sagt til mig, at alt bagpå mangler. Jeg aner ikke, hvad hun snakker om. Men ganske rigtigt er hele bagklappen væk,« fortæller Katrine Nielsen og fortsætter:

»Det var, som om det var uvirkeligt og urealistisk. Hvorfor fanden mister man en bagklap?«

Katrine Nielsen skynder sig over til sin mor. Og der møder synet hende.

Bilens ene rude er smadret, og hele bagklappen – enden af bilen – er pist forsvundet.

»Det første, jeg tænker, er, at det er surrealistisk. Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er gjort bevidst. Nogen må have kørt på vejen og holdt øje for at finde den. Så var det lige den farve og den model, de åbenbart manglede.«

Selvom både Katrine Nielsen og hendes mor har været chokerede og frustrerede over situationen, har selve scenen for tyveriet dog også givet et smil på læben.

»Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det er foregået på den p-plads midt om natten. De har jo først baldret en rude, så må de have stået med værktøj og afmonteret bagklappen, taget den strømforsyning, der sidder i en bagklap, og så smidt den på en trailer,« siger Katrine Nielsen og tilføjer:

»Det er jo næsten komisk, at man forestiller sig en mand gå fra stedet med en bagklap under armen. Det må have set mærkeligt ud.«

Katrine Nielsen var dybt chokeret, da nogen stjal hendes mors bagsmæk. Vis mere Katrine Nielsen var dybt chokeret, da nogen stjal hendes mors bagsmæk.

Hun fortæller også, at det har været nogle lidt mærkværdige opkald, hun har skullet lave, når hun skulle fortælle de forskellige instanser om episoden.

»Det har jo været chokerende, men samtidig har det været lidt en joke. Når vi har ringet rundt til politi, forsikring og skadecenter og sagt, vi mangler en bagklap, så tror de jo næsten ikke på det,« fortæller Katrine Nielsen og fortsætter:

»Jeg synes, det er groft, at man kan få sig selv til det og tør gøre det på så offentlig en parkeringsplads lige ved siden af så mange lejligheder. Der går mange mennesker og hundeluftere i området. Det er utroligt, man kan slippe af sted med det.«

Katrine Nielsen har hjulpet sin mor med at få styr på situationen, efter bagklappen er blevet stjålet. Og selvom de har kunnet se det sjove i gerningsmænd, der har måttet gå fra stedet med en bagklap under armen, har selve tyveriet ikke været sjovt for nogen af dem.

»Min mor er en ældre dame, så hun har ikke lige kunnet overskue at snakke med den ene og den anden. Det kan godt være forvirrende. Derfor synes jeg virkelig også, det er frækt gjort,« siger Katrine Nielsen.

I bilen lå der en stok, der lå et kort, der giver moderen mulighed for at parkere tæt på hjemmet, og der lå læsebriller. Hvad der ikke lå, var værdier: penge, iPad eller telefon. Og det er næsten det, der frustrerer Katrine Nielsen mest.

»Derfor bliver jeg så gal. Jeg bliver selvfølgelig gal over, at det er min mor. Men det er også et ældre menneske, og det kunne man tydeligt se. Hvor er empatien? Der bliver jeg altså forarget over, man kan finde på det. Det er lidt som at stjæle den ældre dames håndtaske,« siger Katrine Nielsen.

Derfor valgte Katrine Nielsen også at dele sin oplevelse på Facebook.

»Det var i ren arrigskab og frustration, jeg valgte at dele det her opslag. Både fordi jeg var skidesur over det, og fordi jeg tænkte, det kunne være en advarsel til andre. Hvis det sker for os, så ved man jo godt, at så er de ude med de lange fingre, så kan det også ske for andre eller for naboen. Jeg synes simpelthen ikke, de kan være det bekendt over for et andet menneske,« afslutter Katrine Nielsen.