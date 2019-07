Som en del af en omfattende renovering af Dybbøl Mølle, får møllen nu nye vinger efter 40 år.

Som et led i en større istandsættelse af det nationale symbol skal vingerne på Dybbøl Mølle nu skiftes ud.

Tidligt onsdag morgen begyndte arbejdet med at save vingerne af møllen på Dybbøl Banke.

Vingerne har siddet på møllen i 40 år, og de 22 meter lange møllevinger trænger til at blive skiftet ud med et nyt sæt.

40 år er generelt meget lang tid for møllevinger at sidde på en mølle, fortæller møllebygger Morten Anker Petersen fra Møllebygger Petersen.

- Normalt holder møllevinger mellem 25 og 30 år. Så de har gjort det rigtig godt og trænger også til udskiftning, siger han.

Firmaet er en stor del af renoveringsprojektet på Dybbøl Mølle.

- Møllen er jo et symbol og er med i utallige historier og sange. For os er det ekstra spændende at være med på sådan en opgave, fordi det jo er vores nationalsymbol, vi piller ved, siger Morten Anker Petersen.

- Selve arbejdsopgaven i sig selv er vi vant til. Men vi skal sørge for, at det bliver rigtig godt det hele. Vi vil gøre os meget umage med det, siger han.

Renoveringen kommer til at koste 3,5 millioner kroner.

Møllen skal være færdig til næste år, hvor det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Dybbøl Mølle blev opført 1744. I begge de slesvigske krige - 1848 til 50 og 1864 - blev møllen ødelagt og genopført.

Møllen blev et nationalhistorisk symbol som billede på de danske styrkers udholdenhed og tapperhed.

Møllen malede korn frem til 1990, og fem år senere indrettede Museet på Sønderborg Slot udstillinger i kornmagasinet og møllen med vægt på at fortælle begivenhederne som en del af både Danmarks og Tysklands historie.

En del af skanserne i området er rekonstrueret som led i opbygningen af Historiecenter Dybbøl Banke.

Både Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke indgår i dag i Museum Sønderjylland, der har status som et statsanerkendt specialmuseum og samtidig fungerer som koordinerende institution for museerne i denne del af landet.

/ritzau/