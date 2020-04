Skræmmende. Dystert. Usandsynligt.

Reaktionerne oven på udmeldingen fra Statens Serum Institut om, at vi godt kan regne med at holde social afstand i et år, skaber usikkerhed og forvirring. Derfor har Morten Østergaard (R) en indtrængende opfordring til statsministeren.

»Det kan ikke nytte noget, at signalerne går i alle mulige retninger. Mette Frederiksen må skære igennem,« siger han og opfordrer statsministeren til hurtigst muligt at indkalde partilederne til forhandlinger om en samlet, langsigtet plan for genåbningen.

»Der er behov for, at Mette Frederiksen kommer på banen og svarer på, hvad der er regeringens sigtelinje. Vi har behov for hurtigt at få en samlet kriseplan for Danmark, sådan så udtalelser fra enhver myndighedsperson ikke bliver udlagt som en ny strategi.«

Stor forvirring

Det gik ellers lige så godt: Mette Frederiksen roste i sidste uge danskerne for en god indsats i coronakrisen og gav frisører og andre småbutikker lov til at genåbne.

Men de nåede ikke at slå dørene op, før Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut søndag i et interview med Berlingske sagde, at danskerne godt kan vænne sig til at holde social afstand, indtil en vaccine er klar, og det kan tage i hvert fald et år.

»Når der så kommer mere eller mindre dystre signaler, så bliver folk forvirrede. Enten går det den rigtige vej, eller også går det den forkerte vej,« siger Morten Østergaard.

Han mener, at de forskellige signaler fra myndigheder og regeringen kan skade danskernes tillid og vilje til at overholde retningslinjerne.

»Det efterlader et billede af en strategi, hvor målet flytter sig. Det giver flimmer, og den flimmer kan føre til, at folk slækker på de anvisninger om, at hvis vi holder social afstand og god hygiejne, så kan vi genåbne Danmark gradvist,« siger Morten Østergaard.

Han mener, at regeringen har været for dårlig til at præsentere en langsigtet strategi.

»Det kan være svært at få greb om, præcis hvad det var, regeringens strategi sigtede mod, ud over den helt konkrete kriseafværgning.«

Derfor håber han, at Mette Frederiksen snarest indkalder til forhandlinger for at blive enige om følgende to spørgsmål:

»Hvordan kan vi på en rimelig og fornuftig måde normalisere samfundslivet i Danmark, og hvilke forventninger kan vi stille befolkningen i udsigt?«

Det er forudsætningen for befolkningens fortsatte tillid og overholdelse af alle de begrænsninger, der er lagt ned over dem, mener han.

