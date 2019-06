Der er blevet uddelt dumpekarakterer på stribe blandt de tre niendeklasser på Broager Skole i Sønderjylland, og det kunne skolelederen ikke undlade at kommentere.

Derfor fik de 57 elever en gevaldig opsang, da Claus Brink Christensen holdt dimissionstale torsdag formiddag.

Ifølge lokalmediet broager.dk var skoleinspektøren usædvanlig skarp og ærlig i sit ordvalg, da han sagde officielt farvel til sine elever.

Baggrunden er konkret, at 12 elever svarende til knap hver femte elev i de tre niendeklasser har fået 00 ved en eksamen.

Ifølge skolelederen har otte ud af dem ikke levet op til, hvad de kan, siger han til Jydskevestkysten.

»Hverken jeres forældre eller vi er lykkedes med at få jer til at indse, at I er nødt til at gøre en aktiv indsats, hvis I skal nå et godt resultat. I stedet er enkelte mødt op uforberedte og meddelt, at I heller ikke har brugt læseferien fornuftigt,« siger Claus Brink Christensen ifølge broager.dk, der overværede talen.

00 er den næstdårligste karakter på syvtrinsskalaen og gives for ‘den utilstrækkelige præstation.’

Det er med andre ord en dumpekarakter.



Claus Brink Christensen opfordrede forældre til børn med 00 på eksamensbeviset til at stoppe op og vurdere, om barnet har ‘massive udfordringer’ som ordblindhed, eller om barnet ‘fortsat er et barn, og som endnu ikke er klar til at tage et selvstændigt ansvar.’

Skolelederen forklarer sin opsang med, at han anser det for sit arbejde at ‘synliggøre problemstillingen’ for at hjælpe eleverne.

For eksamen i niendeklasse er en gratis omgang, lyder det.

Næste gang ‘får de virkelig problemer,’ hvis de går til prøve med samme indstilling som nu, advarer han.

På Facebook-siden for lokalmediet Sønderborg Nyt, bakker brugerne overvejende op om skolelederens tale.

'Jeg sad der selv fordi vores (barn) nr. 3 dimitterede, og jeg fandt skolelederens tale aldeles passende,' skriver en eksempelvis.

'Den opsang til forældre og elever er da også velfortjent når så mange elever kommer ud med så lave karakterer.'

'Lad os håbe de unge mennesker strammer op og viser hvad de kan, når de tager næste skridt i uddannelsen, hvor der ikke længere er nogen der holder dem i hånden,' skriver en anden.