Den ene dukke forestiller Mette Frederiksen, den anden Lars Løkke Rasmussen. Begge blev brændt af.

Men politiets indsats i de to sager er ifølge strafferetsadvokat Morten Bjerregaard overraskende forskellig.

»Det er udtryk for en opsigtsvækkende forskelsbehandling,« siger advokat Morten Bjerregaard.

Tre mænd på hhv. 30, 32 og 34 år er anholdt og varetægtsfængslet efter en demonstration lørdag aften, hvor en dukke påklistret et billede af Mette Frederiksen blev brændt af.

Dukken var ledsaget af teksten 'Hun må og skal aflives'.

De er sigtet efter en særlig og sjældent brugt paragraf i Straffeloven om trusler mod staten, der kan give op til 16 års fængsel.

I sagen om Lars Løkke Rasmussen-dukken er det Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), der på sin Facebook har delt billeder af afbrændingen af Løkke-dukken.

Hun deltog i en sankthansfest, hvor heksen på bålet var den tidligere statsminister.

Lars Løkke Rasmussen afbrændes. Et af billederne, som Ninna Hedeager Olsen delte på Facebook.

»Forestil dig, at politiet tager ud og varetægtsfængsler borgmester Ninna Hedeager Olsen – så var der kommet et ramaskrig,« siger advokat Morten Bjerregaard, der har 12 års erfaring med straffesager og møderet for Højesteret. Han uddyber:

»Det er fuldstændigt vanvittigt at afbrænde dukker med billeder af andre menneskers hoveder. Det er også rimeligt, at det får en passende straf.«

»Men at varetægtsfængsle folk, fordi de brænder en dukke af – det hænger ikke sammen og er ude af proportioner, medmindre der var supplerende trusler, som vi ikke kender til. Men retten har jo også afvist, at det var højforræderi efter Straffelovens paragraf 113,« siger Morten Bjerregaard.

»Så det er udelukkende noget, politiet gør for at vise handlekraft. Og det viser, at sager med stort mediefokus får en anden behandling af politiet,« siger advokat Morten Bjerregaard.

En dukke forestillende Mette Frederiksen afbrændes ved en demonstration lørdag. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge ham kan varetægtsfængslingen af de tre mænd kun retfærdiggøres, hvis de på anden vis har fremsat trusler mod statsministeren. Det er der foreløbig ingen anklager om.

»Efter min opfattelse er der ikke tale om en konkret trussel om at slå statsministeren ihjel, medmindre det er ledsaget af nogle supplerende trusler,« siger Morten Bjerregaard.

Ved et grundlovsforhør mandag blev en 32-årig mand fængslet og sigtet for at være med til at hænge dukken af Mette Frederiksen op. Han afviste at have tændt ild til dukken.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det ville give så meget ballade, som det gjorde,« sagde han ifølge Ritzau i retssalen ved Retten på Frederiksberg.

Ninna Hedeager Olsen: »Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor.« Foto: Tobias Kobborg

Ninna Hedeager Olsen beklager i et skriftligt svar til B.T., at hun delte billeder med afbrændingen af Lars Løkke Rasmussen-dukken.

»Jeg har tidligere delt billeder fra et privat sanktansarrangement, hvor heksens ansigt var et billede af Lars Løkke Rasmussen. Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg.«

Lars Løkke Rasmussen skriver på sin Twitter-profil, at en undskyldning er på sin plads: