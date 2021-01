Efter dansk stop for fly fra Dubai søger myndighederne i Forenede Arabiske Emirater dialog med Danmark.

Efter Danmark torsdag besluttede at lukke for trafikken af flyrejsende fra Dubai i De Forenede Arabiske Emirater, har myndighederne i den anden ende taget kontakt til Danmark samt lovet at slå hårdt ned på kvalitetssvigt i test.

Det fremgår af en pressemeddelelse på De Forenede Arabiske Emiraters udenrigsministeriums hjemmeside.

Her udtaler Hans Excellence Faisal Lutfi, der er en assisterende viceminister ved De Forenede Arabiske Emiraters udenrigsministerium, at det kræves af alle testcentre i landet, at de lever op til "strenge kvalitetscheck".

- Der uddeles alvorlige straffe for mangel på efterlevelse af internationale standarder for at sikre det højeste kvalitetsniveau i test, siger han i udtalelsen.

- Hans Excellence noterer sig, at der er kommunikation i gang med danske myndigheder for at afklare detaljerne og tilfældene bag beslutningen for at sikre trygheden og sikkerheden for de rejsende.

Torsdag oplyste transportminister Benny Engelbrecht (S), at der fra natten til fredag og fem dage frem vil være lukket for flyrejser fra Dubai.

Det skyldes ifølge ministeren, at der er opstået en mistanke om, at negative testsvar fra rejsende fra Dubai ikke er pålidelige.

Mistanken er opstået efter en henvendelse til Udenrigsministeriet.

Det er ikke nærmere præciseret, hvem der er kommet med henvendelsen, hvornår den er kommet, eller hvad den går ud på.

Fredag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at myndighederne i Danmark kender til mindst 33 tilfælde, hvor corona-smittede er rejse fra Dubai til Danmark med en negativ coronatest.

- Alene i januar er 50 smittede rejst ind fra Dubai, og vores eneste kendte tilfælde med den sydafrikanske variant kan også knyttes til indrejse fra Dubai, skrev Magnus Heunicke.

- De 33 af dem er efter stramningerne med krav om negativ test før boarding, fortsætter han.

De Forenede Arabiske Emirater ligger på den arabiske halvø ud til Den Persiske Golf.

/ritzau/