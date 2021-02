Længe var Dubai et åndehul for udenlandske turister herunder danske influencers og kendisser.

Mens resten af verden lukkede ned på grund af coronavirus, holdt Dubai åbent, så vesterlændinge med sol- og frihedstrang kunne nyde ørkenstatens varme.

Men nu betaler Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai ligger, prisen for, at landet har holdt åbent for at holde turisterhvervet i gang.

Det skriver CNN.

A picture taken on January 22, 2021 shows Atlantis The Palm hotel from La Mer Beach in Dubai. - Dubai clamped down on its entertainment scene and suspended non-essential surgery in hospitals after a spike in coronavirus cases in the UAE as the glitzy emirate stays open to tourists. One of the seven emirates that make up the UAE, Dubai has branded itself this winter as an open, sunny and quarantine-free escape. But Covid-19 infections have surged since the New Year and the UAE registered a daily record of 3, 529 new cases on Thursday, a new high for the 10th consecutive day. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE Vis mere A picture taken on January 22, 2021 shows Atlantis The Palm hotel from La Mer Beach in Dubai. - Dubai clamped down on its entertainment scene and suspended non-essential surgery in hospitals after a spike in coronavirus cases in the UAE as the glitzy emirate stays open to tourists. One of the seven emirates that make up the UAE, Dubai has branded itself this winter as an open, sunny and quarantine-free escape. But Covid-19 infections have surged since the New Year and the UAE registered a daily record of 3, 529 new cases on Thursday, a new high for the 10th consecutive day. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) Foto: GIUSEPPE CACACE

Ifølge CNN er antallet af covid-19-tilfælde steget.

I januar var antallet af smittede 80.000, og der er nu registreret i alt 290.000 smittede i landet. Det har presset landets hospitaler, og ifølge eksperter har de mange turister bidraget til smittespredning.

CNN har i artiklen talt med danske Emma Mathilde, der har været i Dubai flere gange i løbet af vinteren.

»Dubai er det eneste sted, man kan rejse til, så alle tager her til. Der er sol, og du kan gå ud og spise. Folk bliver vrede, fordi de er nødsaget til at blive hjemme, mens andre nyder livet,« siger hun til CNN.

Der er dog ikke nedlukning på vej i ørkenstaten. Ifølge CNN har Forenede Arabiske Emirater planer om stadig at holde deres turismeindustri åben.

Ifølge Udenrigsministeriets hjemmeside er det fra søndag d. 7. feb. igen muligt at flyve til Dubai efter, at der har været indført et midlertidigt flystop. Dog kræves der test og efterfølgende isolation i 10 dage ved indrejse til Danmark for at begrænse spredning af coronavirus.