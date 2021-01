9 af 22 passagerer i tog, som TV2 rapporterer fra, var danskere på vej hjem fra Dubai. Minister får kritik.

Flere danskere, der har været strandet i Dubai på grund af flystop, er i stedet taget via Hamborg hjem.

Det skriver TV2 lørdag aften efter at have været med på et tog fra Hamborg over den danske grænse.

Flystoppet fra Dubai til Danmark gælder foreløbig frem til 2. februar. Det blev indført på grund af stærk mistanke om upålidelige test i Dubai i kølvandet på stor debat om danske turister i ørkenstaten og risikoen for smitte med muteret coronavirus.

På det tog, som TV2 er med på fra Hamborg, er der 22 danskere med.

Ni af dem fortæller til mediet, at de har været i Dubai.

Udenrigsministeriets Borgerservice har tidligere meldt ud, at det er en mulighed for danskerne at flyve i transit via en lufthavn, hvor de kan få en sikker test.

Men en kvinde, som udtaler sig til TV2 efter en sol- og badeferie i De Forenede Arabiske Emirater, har ikke fået lavet nogen ny test, siden hun fik foretaget to test i Dubai.

- Hvis de to test, vi har fået taget nede i Dubai, ikke er korrekte, så udgør jeg en risiko, siger kvinden, som først afviser at udtale sig, men siden skifter mening og står frem uden navn og ansigt.

Kvinden fortæller, at hun mener, at folk, der har været i Dubai, bliver udsat for en "shitstorm".

Hun siger, at hun ikke har gjort noget forbudt og har forsøgt at tage sine forholdsregler.

SF's transportordfører, Anne Valentina Berthelsen, mener ifølge TV2, at situationen er bekymrende og vil have, at danskere, der finder hjem fra Dubai, bliver testet på sikker vis inden indrejse.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) sender over for mediet en appel til danskerne om at lade sig teste.

Han langer også ud efter dem og kalder dem "egoistiske", samtidig med at han gør opmærksom på, at Folketinget tirsdag hastebehandler et lovkrav om isolation for hjemvendte danskere.

Danske statsborgere kan rejse ind i landet uden krav om særligt formål eller negativ test, medmindre de rejser med fly.

/ritzau/