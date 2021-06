Svedige håndflader, koncentrationsbesvær og et presset studie.

Det kan være grundene til, at danskere gambler med deres helbred og køber og tager såkaldte study drugs.

Og nu advarer myndighederne mod ulovligt importeret medicin som eksempelvis Ritalin, Modafinil og betablokkere, skiver DR.

Det er på nettet, at folk ulovligt køber medicinen, som herhjemme kræver en lægerecept at få fat i.

Siden 2016 har myndighederne gennem stikprøvekontrol fundet knap 600 forsendelser med study drugs sendt fra udlandet.

Alene i 2021 er der fundet omkring 120 forsendelser. Men det er kun en meget lille del af den ulovlige medicin, som bliver købt og solgt i verden, fortæller Karen Juul Jensen, der er specialkonsulent og jurist ved Lægemiddelsstyrelsen.

Virkning og risiko ved study drugs Ritalin - ADHD medicin: Centralstimulerende stof. Skærper koncentrationen og mindsker behov for hvile og mad.

Søvnløshed, manglende appetit, depression og psykoser. Modafinil - Mod narkolepsi og søvnapnø: Centralstimulerende stof. Øger overskud og mindsker behov for hvilke og mad.

Nedsat appetit, forandring i følesans, angst, depression og træthed. Betablokkere - Bruges ved uregelmæssig hjerterytme, højt blodtryk og migræne: Dæmper angstsymptomer som hjertebanken og uro

Sjældent bivirkninger ved lavt indtag, men risiko for overdosis. Kilde: Per Vendsborg, overlæge hos Psykiatrifonden & Søren Bøgevig, overlæge på Giftlinjen. DR.

Og det er ikke uden risiko, hvis man indtager den ulovlige medicin, og derfor skal man passe på.

»Man ved ikke, hvad man får, når man køber ulovlig medicin. Desværre kan det se enormt professionelt ud, både hjemmesiden og de produkter, man får i hænderne. Men det viser sig desværre ofte at være ulovlige forfalskninger og medicin fremstillet uden de nødvendige tilladelser,« siger hun til DR.

Tilbage i marts 2020 var Lægemiddelstyrelsen en del af en stor global aktion, Operation Pangea, hvor blandt andet 36.000 enheder med receptpligtig søvnregulerende medicin, der bruges som study drug, blev fundet.

Under aktionen gik styrelsen også efter selve kilden til den ulovlige handel. Derfor blev tre hjemmesider, som handlede den ulovlige medicin, lukket, og 26 blev indberettet til Interpol.