Du tror næppe, det kan være rigtigt.

I 2017 fik byrådet i Horsens tilsendt nogle billeder som inspiration til, hvordan et kommende byggeri ville ende med at se ud.

Helt konkret var der tale om billeder fra det store arkitektfirma Arkitema om nybyggeri på Lilli Gyldenkildes Torv, der blev vist for byrådsmedlemmerne i den østjyske kommune.

Billedet af det kommende byggeri kan du se her:

Her viser det det bud på billede af det kommende byggeri på Lilli Gyldenkildes Torv i Horsens, byrådet i Horsens tilbage i 2017 fik tilsendt fra Arkitema og var med til at byggeriet blev vedtaget. Foto: Arkitema

Flot ser det ud med forskellige farver, altaner og store glasruder i bunden.

Men én ting er inspirerende fotos vist til byrådsmedlemmer, der skal tage en beslutning på vegne af skatteborgerne.

Noget helt andet er åbenbart virkerligheden, når byggerierne er opført.

Se her, hvordan nybyggeriet i Horsens reelt ser ud:

Her ses billede taget af nybyggeriet på ved Lilli Gyldenkildes Torv i Horsens. Det er meget langt fra de billeder byrådet fik præsenteret i 2017. Foto: Privat

Kritikken af nybyggeriet har været hård. Faktisk fik Lilli Gyldenkildes Torv tirsdag den tvivlsomme ære at blive kåret 'Danmarks værste nybyggeri 2020' af gruppen Arkitekturopgør.

Martin Ravn er byrådsmedlem i Horsens Kommune for Venstre, og han var med til at godkende byggeriet.

»Tilbage i 2017 så jeg de fine billeder af, hvordan byggerierne på Lilli Gyldenkildes Torv ville komme til at se ud, og det jeg synes, at det så rigtig godt ud,« siger han.

Venstre-manden er dybt fortørnet efter at have set, hvordan byggerierne reelt ser ud.

Her ses endnu et billede af byggeriet på Lilli Gyldenkildes Torv. Foto: Privat

»Når jeg så ser, hvordan byggeriet er kommet til at se ud, så er jeg ærlig talt meget skuffet, og jeg finder det dybt forkasteligt.« siger han og tilføjer:

»Jeg havde stemt nej i 2017, hvis jeg havde vidst, hvordan byggerierne reelt kom til at se ud.«

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Arkitema og Andreas Boesen (S), der er fungerende borgmester i Horsens.

Til TVSyd fortæller borgmesteren dog, at han stemte ja til byggeriet, men i modsætning til Martin Ravn er han tilfreds med resultatet.

»Det tager nogle år for sådan noget byggeri, før det lige sætter sig, det grønne vokser op, og for at bygningen falder ind i området, og derfor synes jeg også, at man lige skal give det lidt tid,« siger Andreas Boesen til TVSyd.

Martin Ravn mener ikke, at der er noget gøre ved den konkrete sag, da byggeriet er opført.

Han vil dog sørge for, at der stilles endnu større krav, næste gang der skal godkendes et byggeri.

»Vi er flere der nu have, at de arkitekter, der skal stå for nye byggerier, de kommer ind til kommunens koordinationsudvalg og præsenterer det for os, så vi også kan stille nogen spørgsmål og sikre os, hvordan det reelt kommer til at se ud,« siger han.