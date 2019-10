Hjemme i stuelejligheden på Amager ved Iamae ikke rigtig, om hun skal pakke sin kuffert ud eller ej.

Den seneste uge har været fyldt med kontraordrer fra de danske myndigheder. Og så sent som i morges mødte hun op hos politiet i lufthavnen for at blive sendt hjem til Brasilien.

Det var aftalen med de danske myndigheder, da 33-årige Iamae Petersen Giacchino fredag eftermiddag fik lov at tage hjem til sin mand, 36-årige Lasse Petersen Giacchino, efter fem timer alene i en fængselscelle.

Men onsdag formiddag er de altså begge to tilbage i lejligheden på Amager.

Hjemme i lejligheden på Amager afventer Lasse og Iamae lige nu svar på, hvornår Iamae kan rejse hjem.

»Hun må ikke rejse hjem i dag,« siger Lasse opgivende.

Iamae og Lasses historie har onsdag morgen fået regeringens støttepartier til at rejse kritik. Og den seneste udvikling er kun yderligere brænde på det bål.

»Det er jo helt vildt – oven i alt det andet, som de her to har været igennem. Jeg forstår godt, hvis de efterhånden mister tilliden til Danmark,« siger De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, som har stillet en række spørgsmål til ministeren.

»Er det virkelig nødvendigt, at politiet skal ind over den her sag? Der står en kvinde, som har accepteret, at hun har begået en fejl, og som har booket en flybillet hjem. Så tilkalder man politiet og arresterer hende,« siger han med henvisning til den historie, B.T. tidligere har bragt, og fortsætter:

»At man så ikke bare kan lade hende flyve ud af landet i dag som planlagt. Det er jo helt latterligt. En helt forkert måde at behandle folk på.«

For selvom det kan lyde om en god nyhed, at hun ikke må rejse hjem, er der langtfra jubel på Amager.

Iamae føler sig om muligt kun endnu mere ydmyget og kriminaliseret.

Hun skal stadig forlade landet, men ved bare ikke hvornår. Og med anholdelsen for ulovligt ophold i fredags er de bange for, at deres sag kun står dårligere.

Det har ikke været omkostningsfrit for Iamae at flytte sit liv til Danmark. »Vi joker med, at det er Lasse, der får kemoterapi, men mig, der taber håret,« siger hun og fjerner en tot hår, som afslører en skaldet plet i hendes hovedbund forsaget af stress.

»Det styrker nok ikke ligefrem vores sag, når vi skal søge igen,« siger Lasse.

Parret har for længst erkendt, at de har misforstået reglerne, fordi Iamae havde opholdt sig 15 dage for længe i Danmark, før hun sendte ansøgningen om familiesammenføring.

Derfor købte de også straks en hjemrejsebillet, da de sidste onsdag fik afslag på, at Iamae måtte blive i landet under behandlingen af klagesagen.

Hjemrejsebillet havde de også med fredag morgen, da de mødte op hos Udlændingenævnet for at få svar på, hvad de skulle gøre fremadrettet: fortsætte klagesagen eller søge påny fra Brasilien.

Et spørgsmål, der, som B.T. tidligere har beskrevet, endte med en anholdelse af Iamae for ulovligt ophold i Danmark.

Og netop hendes hjemrejsebillet var politiet fredag eftermiddag usikre på, om hun kunne rejse hjem på. Mellemlanding i Paris – et andet Schengen-land – kunne nemlig give problemer.

Fredag klokken 19.30 – fire timer efter hun blev løsladt – blev de dog ringet op og fik at vide, at hun ikke ville få de to måneders indrejseforbud til Schengen, som de ellers havde frygtet, og at hun godt kunne rejse hjem på sin billet onsdag morgen.

Onsdag morgen – fire dage efter opkaldet – kørte parret derfor ud til politiet i lufthavnen. Politiet havde Iamaes pas og skulle sørge for, at hun rejste ud af landet samme dag.

Et nygift par cykler gennem København.

Men det blev altså ikke onsdag, at Iamae skulle rejse hjem.

»De har vidst det siden fredag (at Iamaes skulle rejse hjem onsdag, red.), så de kunne jo bare have ringet til os mandag eller tirsdag og sagt, at vi alligevel ikke skulle møde op,« siger Lasse.

Nu venter de på, at myndighederne finder en ny billet til Iamae, hvor hun ikke skal mellemlande i Paris.

»Vi aner ikke, hvor lang tid det tager. Om det bliver i dag, i morgen eller om en uge,« siger Lasse, der onsdag sen eftermiddag stadig ikke har hørt noget fra myndighederne. Det har onsdag eftermiddag ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi.