Er du glad for at svinge danseskoene, når muligheden byder sig? Og har du endda en alder, hvor det passer med, at du i starten af 00'erne tit viste dine fedeste moves?

Så har du helt sikkert fyret den af til Hans-Henning Terp-Hansens gigantiske dancehit.

Hans-Henning Terp-Hansen, tænker du? Måske det hjælper, hvis vi skriver 'Hang On'.

Eller hvis vi lader dig synge med på omkvædet:

»But I got to hang on now hang on to get her love

Wanna feel those lips again and again

Those eyes really have me captured feel her beauty inside

I've got to hang on for her love.«

Under aliasset Freedom udgav den nordjyske DJ Hans-Henning Terp-Hansen i 2000 hittet, der blev en landeplage på de danske dansegulve.

Hans-Henning Terp-Hansen har dog netop igen udgivet sangen i en 2021-version, og det er der en særlig grund til.

Grunden får du serveret om lidt, men først skal vi skrue tiden tilbage til årtusindeskiftet.

Hans-Henning Terp-Hansen Vis mere Hans-Henning Terp-Hansen

Her fik Hans-Henning Terp-Hansen gennem et pladeselskab udgivet både 'Hang On' som single og et dertilhørende album.

Successen er ikke til at tage fejl af, og i 2001 er Hans-Henning Terp-Hansen den fjerdebedst sælgende artist i Danmark og kun overgået af en lille gruppe legendariske grupper:

Rollo & King, EyeQ og Safri Duo.

Men Hans-Henning Terp-Hansen havde ikke værnet godt nok om sine rettigheder, da han skrev under med pladeselskabet, og hurtigt begyndte han at undre sig over, hvor royalties-overførslerne blev af.

Faktisk kom de aldrig, og pladeselskabet blev begæret konkurs.

Med andre ord: Hans-Henning Terp-Hansen havde skabt et gigantisk hit, men fik intet økonomisk ud af det.

Sideløbende tog nordjyden en uddannelse som ingeniør, og derfor var han afhængig af pengene fra 'Hang On'.

Men en dag i 2007 tog en DJ-ven fat i ham.

»Skal vi ikke lave et remix af Hang On,« lød beskeden fra DJ'en.

Og det gjorde de så.

Igen høstede det succes, men desværre blev efterspillet en slags deja-vu for Hans-Henning Terp-Hansen.

»Jeg har aldrig set en krone for de 12 år fra 2007 til 2019, hvor den har været på forskellige streamingtjenester. Jeg valgte at stole på min ven, men han har aldrig overført penge, selvom jeg har rykket ham mange gange,« fortæller Hans-Henning Terp-Hansen.

Hvordan lyder dine minder med 'Hang On'?

Og nu er vi så fremme til 2019, hvor en af nordjydens gode venner ringer.

»Er du godt klar over, at 'Hang On' har seks millioner afspilninger?,« spurgte han.

Derfor begyndte Hans-Henning at interessere sig mere for streamingtjenester, og hvad han potentielt var gået glip af de seneste mange år.

Det viste sig at være en god portion penge, som han aldrig kunne få igen, men til gengæld kunne én ting i hvert fald sikre ham fremtidigt:

Løsningen var at få taget sangen ned fra alle streamingtjenester og selv udgive den efterfølgende, så Hans-Henning Terp-Hansen var helt sikker på, at pengene røg i hans lomme.

»Jeg blev sgu lidt harm over at se alle de penge, der var gået til andre, når jeg har lavet hittet og endda sunget på det. Det synes jeg, undskyld mit franske, sgu ikke er helt okay,« siger han og fortsætter:

»Det skal dog siges, at jeg aldrig har lavet musik for at tjene penge. Jeg har gjort det, fordi jeg ikke kunne lade være. Men det her handler bare om retfærdighed.«

Nu kan du altså finde en spritny version af det legendariske hit.

Og så kan du faktisk også snart finde et par sange fra Hans-Henning Terp-Hansen, som du med sikkerhed aldrig har hørt for.

»Vi har valgt at give det et skud med nyt musik, og det bliver snart udgivet. Vi har en ny skæring på vej, der hedder 'Wanna Party', og vi håber, den kan sætte gang i dansegulvene,« siger Hans-Henning Terp-Hansen.