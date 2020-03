Politiet vil give bøder til folk, der samles mere end 10 personer og nægter at opløse forsamlingen.

Det sagde rigspolitichef Thorkild Fogde på pressemødet i Statsministeriet tirsdag.

»Der kommer et bødeniveau, som vil ramme folk, hvis de ikke retter sig efter retningslinjerne,« sagde han.

På samme pressemøde sagde statsminister Mette Frederiksen, at regeringen indfører forbud mod at forsamles mere end 10 personer.

»Fra i morgen klokken 10.00 vil det ikke længere være tilladt at samles i grupper på mere end 10 personer,« sagde hun.

Skulle det alligevel ske, vil politiet opløse forsamlingen, og hvis forsamlingen nægter at gå hvert til sit, vil det udløse en bøde.

»Bødestørrelsen er ikke fastlagt, men det er klart, at det skal have en konsekvens, hvis man ikke følger henstillingerne fra politiet om ikke at forsamles. Det vil blive håndhævet,« sagde Thorkild Fogde.

Forbuddet gælder ikke private arrangementer, men myndighederne fraråder, at man samles for at holde planlagte fester som for eksempel barnedåb, et bryllup eller runde fødselsdage.

På et spørgsmål fra Rasmus Paludan om, hvorvidt de nye regler ikke er i strid med grundlovens §79 om forsamlingsfrihed, svarede statsminister Mette Frederiksen, at forsamlinger med politisk formål er undtaget fra de nye regler.

Erhvervsministeriet oplyser til B.T., at forbuddet mod forsamlinger ikke gælder arbejdspladser og produktion.

Det betyder, at det stadig i et vist omfang er tilladt at være mere end 10 personer samlet på arbejdspladser, hvor det er nødvendigt.

Derudover er det heller ikke forbudt at være end 10 personer samlet i bus og tog.

I en historisk tale til nationen opfordrede dronning Margrethe danskerne til at aflyse store familiebegivenheder og nævnte specifikt 'runde fødselsdage'.

»Man kan stadig se grupper i alle aldre, som opholder sig for tæt sammen. Nogle holder endda stadig fester og runde fødselsdage. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det er tankeløst. Og det er først og fremmest hensynsløst,« sagde dronning Margrethe, der selv har aflyst sin 80-års fødselsdag 16. april.

Forbuddet gælder frem til 30. marts og omfatter både indendørs og udendørs forsamlinger.

Har du planlagt en rund fødselsdag, en barnedåb, et bryllup eller lignende, som du nu er nødt til at aflyse? Så skriv til 1929@bt.dk eller direkte til jvl@bt.dk.