Ifølge DTU er samforskning med kinesisk universitet sket inden for rammerne af den nuværende lovgivning.

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har i årevis samarbejdet med forskere fra National University of Defence Technology (NUDT).

Det skriver Politiken.

NUDT er et universitet, som er direkte underlagt det kinesiske militær.

Samforskningen spænder over nye teknologiske landvindinger inden for kryptologi, optisk kommunikationsudstyr, kvantefysik, batteriteknologi og navigationssystemer.

Det viser Politikens gennemgang af 17 forskningsartikler udgivet af forskere fra DTU og NUDT.

Ifølge DTU er der tale om grundforskning, som er udført i overensstemmelse med loven og grundlæggende forskningsprincipper.

Men der er risiko for, at Kinas Befrielseshær vil benytte forskningen til at udvikle ny militær teknologi. Det siger Kina-analytiker Alex Joske til Politiken.

Flere partier i Folketinget mener, at sagen giver anledning til at kigge på grænserne for dansk samforskning, skriver Politiken.

Rasmus Larsen, prorektor ved DTU, understreger over for avisen, at universitet er en apolitisk institution, der værner om forskningsfriheden.

Det betyder blandt andet, at forskere frit kan vælge, hvem de samarbejder med. Han påpeger også, at den pågældende forskning er sket inden for rammerne af den nuværende lovgivning og universitets etiske retningslinjer.

Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger til Politiken, at hun ønsker en diskussion af dilemmaer forbundet med internationale forskningssamarbejder.

