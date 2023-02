Lyt til artiklen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) afsluttede 2022 med et underskud på omkring 390 millioner kroner.

I 2023 forventes et nyt underskud på cirka 260 millioner kroner, hvis ikke der bliver sat gang i besparelserne nu.

Det er dels energikrisen, dels en ekstraregning på udgifter for at rydde op på øen Lindholm, der er skyld i dette.

Ifølge en tillidsrepræsentant står de derfor overfor den største fyringsrunde i DTU’s historie, oplyser Forskerforum.

Universitetet har allerede igangsat flere initiativer for at minimere udgifterne.

Vedligeholdelsesopgaver bliver reduceret, planlagte nybyggerier og investeringer bliver udskudt.

Og så har DTU indført ansættelsesstop og givet deres ansatte mulighed for at indgå en aftale om frivillig fratrædelse.

Indtil videre har 70 medarbejdere meldt sig som interesserede i denne aftale. DTU gisner om, at antallet af afskedigelser skal fordobles for at imødekomme besparelserne.

Medarbejderne stiller sig dog noget uforstående overfor, hvorfor DTU er endt med så stort et underskud.

Det er overraskende, at de kæmpestore regninger nu betyder, at man på DTU ser sig nødsaget til at skære ned på antallet af medarbejdere. Det er nemlig ikke fordi de ikke har noget at lave. Tværtimod har de meget travlt og har hele tiden alt for mange opgaver, fortæller en fælles tillidsrepræsentant på DTU til Forskerforum.

I januar skrev Ritzau om DTU’s ekstraordinært store regning efter at have tabt en voldgiftssag om øen Lindholm.

Men selvom de hænger på at betale regningen på cirka 200 millioner kroner, håber DTU stadig på, at staten giver universitetet et tilskud til at betale den.