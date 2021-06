»Vi er enormt kede af det her. Og vi er dybt ulykkelige over, hvad de kvinder har været udsat for. Det er kendte sager. Og vi er selvfølgelig kede af, at det først er nu, vi får et grundlag at rejse en sag mod personen på.«

Sådan lyder det fra formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) Frederik Vad, der over for B.T. bekræfter, at DSU har rejst en sag mod en person, der er under mistanke i flere sager om sexisme.

Sagen bliver indledt efter afsløringer i Berlingske søndag af en række sexismesager, der er knyttet til en mand, der tidligere har været ansat i Socialdemokratiet.

Tre af de omtalte sager er ifølge Frederik Vad foregået i DSU-regi, og det får nu konsekvenser.

DSU-formand Frederik Vad og S-formand Mette Frederiksen

»Vi er meget konsekvente. Når vi får et grundlag at handle ud fra, så gør vi det. Og vi har ekskluderet flere de sidste par år, end vi har gjort de sidste 30 år,« siger Frederik Vad til B.T og tilføjer:

Hvad er det for et grundlag, der er til stede nu, som ikke var der før? Du siger, at sagerne var kendte i DSU.

»Nu har vi et skriftlig grundlag i form af artikler i Berlingske, hvor historierne (vidnesbyrdene, red.) flettes sammen. Og så en ny historie fra DSU, jeg ikke var bekendt med, som handler om en DSU'er, der oplevede noget på Folkemødet i 2018.«

»Der er nu en meget klar beskrivelse af, hvem der er tale om. Det har der ikke været før. Det gør, at vi handler, og forhåbentlig har vi en afklaring inden for de næste par dage.«

Har du eller andre i DSU taget kontakt til den person, som nu skal undersøges?

»Jeg har ikke. Men vi har et personsagudvalg, som står for behandlingen af det her. Og her er det kutyme, at parterne bliver kontaktet. Og jeg går ud fra, at det sker i dag, hvis det ikke allerede er sket. Ellers også sker det i hvert fald i morgen. Nogle gange foregår det skriftligt, andre gange mundtligt. Så laver udvalget en indstilling til ledelsen i DSU – forretningsudvalget – som så træffer en afgørelse.«

Har moderpartiet været proaktiv nok i denne sag? En af sagerne handler jo om, at en kvindelig praktikant i Socialdemokratiet angiveligt blev forulempet af vedkommende, mens han havde et job i moderpartiet.

»Det synes jeg selv, de må svare på. Jeg vil ikke blande mig i, hvordan de gør det. Og vi har heller ikke brug for deres indblanding i, hvordan vi håndterer det. Men jeg tror, at det kommer til at tage noget tid, før vi kan starte på et helt clean grundlag.«

Kan forældre i dag trygt sende deres børn og unge til arrangementer i DSU?

»Det mener jeg godt, de kan. De seneste tre år har vi været igennem en proces på alle niveauer: Vi har en stram alkoholpolitik, vi har uddannelse af ledere, vi har nedsat et personsagudvalg, vi har udarbejdet en samværspolitik, og vi er meget mere i dialog med forældrene end før. Nu skal det have lov at virke. Jeg kan ikke garantere noget, men jeg kan sige, at vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere risikoen for, at sådan noget opstår igen.«

Frederik Vad, formand for DSU, og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger i dag til Ekstra Bladet, at hun var bekendt med en sag, hvor en dengang 17-årig DSU'er ifølge pigen selv blev presset til sex af den i dag tidligere ansatte mand i partiet, som DSU nu indleder en sag mod.

Manden kontaktede Pernille Rosenkrantz-Theil med en anmodning om at blive orienteret, hvis pigens far kontaktede Socialdemokratiet om sagen.

Det gjorde faren ifølge Pernille Rosenkrantz-Theil ikke, og da der heller ikke kom en politianmeldelse eller skete andet i sagen, gik hun ikke videre med sagen til partitoppen.

Pernille Rosenkrantz-Theil gik således ud fra, at der blot var tale om en »forælder, der havde skarpe holdninger til sin datters gøren og laden«.

Det var ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Socialdemokratiet.