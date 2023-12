Blendere, airfryers og robotstøvsugere.

Det tyder på, at elektriske husholdningsapparater »fylder under juletræerne« juleaften, lyder meldingen hos Danmarks Statistik.

Her viser en opgørelse over den tidlige julehandel, at danskerne har købt ekstra mange af netop disse produkter i år.

»Vi har i november i år handlet for 12,4 procent mere i forretninger i denne branchegruppe, end vi i gennemsnit gjorde i november i de foregående fem år (2018-2022),« oplyser fuldmægtig Kari Anne Janisse Arildsen og bemærker, at detailhandel med elektriske husholdningsapparater generelt er en branche med et stort julesalg.

Det fremgår af opgørelsen fra Danmarks Statistik, at branchegruppen er den, der har omsat for mest i november 2023.

På andenpladsen kommer branchen for isenkram, der blandt andet dækker over køkkenudstyr og ting som glas, porcelæn og bestik.

Dyrehandel kommer på tredjepladsen og kategorien 'ure, smykker og guld- og sølvvarer' kommer på fjerdepladsen.

Danmarks Statistik bemærker, at opdelingen af omsætningsindekset er baseret på virksomhedernes branche og ikke detaljerede oplysninger om, hvilke varer de har solgt.

'Det betyder for eksempel, at virksomheder, der ligger i branchen for salg af elektriske husholdningsapparater, men som også sælger computere og tv, i de fleste tilfælde vil indgå i branchen 'elektriske husholdningsapparater',' lyder det i en pressemeddelelse.

