Tidligere i dag meddelte DSB, at en stigning i sygefraværet har resulteret i ændringer i køreplanen.

Disse ændringer er gældende fra torsdag til og med 23. januar. Indtil videre er kun to regionaltogslinjer på Sjælland omfattet.

Henholdsvis kystbanen mellem Helsingør via Københavns Hovedbanegård, der ender i Roskilde, der må undvære et af fire tog i timen og regionaltoget mellem Slagelse og Københavns Lufthavn, som helt aflyses.

Men fortsætter den hastige stigning af sygemeldinger hos DSBs medarbejdere, kan sagen hurtigt se noget anderledes ud.

Tony Bispeskov, informationschef hos DSB. Foto: Linda Kastrup Vis mere Tony Bispeskov, informationschef hos DSB. Foto: Linda Kastrup

Personalet er nemlig tilknyttet forskellige depoter rundt omkring i landet, da mange jo har forskellige udgangspunkter for, hvor de kan arbejde.

»Hvis sygefraværet bliver koncentreret om et depot, kan det få nogle konsekvenser, fordi vi ikke nødvendigvis har mulighed for, med kort varsel,, t hive folk ind fra andre steder i landet,« fortæller informationschef i DSB, Tony Bispeskov, til B.T.

»Så det giver selvfølgelig også nogle logistiske uudfordringer hvis sygefraværet bliver skævt fordelt rundt i landet.«

Heldigvis er det da - endnu - ikke sådan, det står til.

Ligesom mange andre virksomheder modtager DSB nemlig lige nu flere sygemeldinger end nogensinde før.

»Vi kan jo ikke vide, hvad årsagen er til sygefraværet. Vi kan bare konstatere, at folk melder sig syge og har naturligvis en klar indikation af, at det er coronarelateret. Vi kan også se, at vi ligger væsentligt over, hvad vi normalt gør. Så der er ingen tvivl om, at koblingen til smittesituationen er helt evident,« fortæller Tony Bispeskov..

I runde tal vurderer han, at der er en stigning i sygefraværet på helt op til 50 procent, sammenlignet med normale omstændigheder – og særligt et sted er hårdt ramt.

»Vi kan godt se, at der hos de medarbejdere og ledere, der er bosat i Københavnsområdet, generelt er et højere sygefravær i øjeblikket,« siger fortæller han.

»Den gode nyhed er selvfølgelig, at det er vores oplevelse, at det er relativt korte forløb, hvor folk er syge. Og heldigvis også for de fleste milde symptomer.«

Der er flere gange registreret mere end 20.000 nye smittetilfælde på daglig basis den seneste tid. Alligevel forventer Statens Serum Institut, at smitten vil toppe i slutningen af januar.