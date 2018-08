DSB har vakt opsigt på de sociale medier med et nyt jobopslag, hvor de søger en såkaldt 'innovationsrebel'. Hvis du ikke ved hvad sådan en laver, så handler det blandt andet om at 'agere sparringsinspirator på problemidentificering og formulering af gode HMW (How Might We) spørgsmål' og at 'arbejde med digital innovation som et strategisk fokus for at skabe løsninger til fremtidens DSB.' Det skriver DSB i opslaget.

På trods af disse to - og flere andre - beskrivelser af det daglige arbejde som innovationsrebel, så bliver der gjort effektivt grin med opslaget, som blandt andet anklages for at være fyldt med 'management kaudervældsk' og have 'fuld plade i bullshitbingo'.

Anders Fogh Jensen, filosof og forfatter til bogen 'Pseudoarbejde - hvordan vi fik travlt med at lave ingenting,' der er skrevet i samarbejde med Dennis Nørmark, er meget på linie med kritikken på de sociale medier.

»Jeg har læst opslaget og var helt rystet. Jeg troede faktisk, det var en joke, da jeg så det. Der må være tale om pseudoarbejde,« siger han.

Pseudoarbejde er Anders Fogh Jensens ord for arbejde, som reelt ingen værdi har. I sin bog taler han meget om moderne kontormiljøer, hvor der udarbejdes analyser, rapporter og præsentationer, som ofte ikke rigtig bliver brugt af nogen, når de først er udarbejdet. Det vil sige, at man reelt kunne have sparet sig det arbejde.

Hvorfor tror du, at det er pseudoarbejde?

»Det er fordi, at sproget er meget opblæst og når jeg har læst stillingsopslaget, så kan jeg ikke se hvad den person helt konkret skal lave,« siger Anders Fogh Jensen.

Stillingen som innovationsrebel er slået op i DSBs afdeling, der kaldes 'Digital Labs'. Hvis man vil vide hvad stillingen går ud på, så skal man ringe til lederen af afdelingen Clarissa Eva Leon. Det gjorde vi så.

»Vi vil gerne finde en person, som kan tænke ud af boksen og hjælpe andre med det også. Vi vil gerne kunne finde den korteste vej fra ide til handling,« siger Clarissa Eva Leon og fortsætter:

»Det kunne være at finde ny teknologi, som vi ikke anvender i forvejen, men måske med fordel kunne anvende.«

Men hvad er det helt konkrete produkt, som den her person skal levere?

»Jeg kan fortælle nogle eksempler på ting, som vi bl.a. har lavet de seneste to år her i afdelingen. Vi har for eksempel udviklet et overblik i realtid, som viser hvor fyldte vognene i S-togene er, til brug for bedre trafikinformation til kunderne. Derudover har vi lavet en løsning, der gør at vores kunder kan finde flere orange billetter (DSBs særligt billige billetter), der ligger udenfor myldretiden.«

Men det er jo afdelingens produkter. Hvad skal innovationsrebellen lave i den nye stilling?

»Vi går ikke ud og offentliggør arbejder og projekter, før de er klar. Det er derfor, jeg må henvise til de konkrete produkter her, som vi allerede har lavet.«

Hvordan 'agerer man sparringsinspirator på problemidentificering og kommer med gode 'how might we' spørgsmål'? Hvad betyder det?

»Den person, som jeg søger skal netop tænke nyt og hjælpe andre til at tænke nyt. Når det så kommer til sproget, så må vi erkende, at vi nok har formuleret opslaget for direkte til målgruppen og ikke så bredt, som vi burde. Det er en fejl,« siger Clarissa Eva Leon.

Hun forklarer, at der allerede er mere end 100, der har søgt stillingen. Du kan i læse opslaget her.