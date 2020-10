I tog, der kører under Storebælt, skiftes luften ikke ud i knap fire minutter. DSB undersøger smitterisiko.

DSB vil undersøge, hvor stor smitterisikoen er, når passagerer på tog mellem Sjælland og Fyn indånder hinandens luft i mindst tre minutter og 40 sekunder.

Der sker, når togene kører under Storebælt i den otte kilometer lange tunnel. I de knap fire minutter, der tager at køre igennem, bliver luften ikke skiftet ud med frisk luft udefra. Det skriver Ingeniøren.

Manglende udluftning kan føre til spredning af coronasmitte, lyder det fra både det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) samt Sundhedsstyrelsen herhjemme.

Sidstnævnte anbefaler at undgå recirkulation af luft og i stedet tilføre ren luft udefra.

Derfor vil DSB have styr på, hvor stor risikoen er i de knap fire minutter under Storebælt, siger Thomas Thomsen, underdirektør for togteknik i DSB, til Ingeniøren.

- Spjældet slår over til ren recirkulation, lige så snart vi kører ind i tunnelen. Jeg ved ikke, om det kan blive et problem på de knap fire minutter.

- Det er svært at regne på. Men vi vil gerne undersøge, om det har indflydelse, lyder det.

/ritzau/