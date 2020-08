Mundbind kan ikke erstatte andre tiltag, mener Søren Brostrøm, efter at DSB har fjernet krav om pladsbillet.

Anbefalingen om brug af mundbind, hvis der ikke kan holdes afstand i offentlig transport, skal ikke ses som en erstatning for andre tiltag, der kan begrænse trængslen i busser, tog og metro.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til fagbladet Ingeniøren. I en skriftlig kommentar til Ingeniøren lyder det, at anbefalingen skal ses som et "supplement".

Meldingen fra Søren Brostrøm kommer, efter at DSB har fjernet kravet om pladsbillet, når man rejser. Dermed er det nu tilladt at stå op under turen.

Hos DSB siger informationschef Tony Bispeskov til Ritzau, at man håber og forventer, at passagererne tager anbefalingen om brug af mundbind til sig.

Sker det ikke, er det "en mulighed" at genindføre krav om pladsbillet. Men det er ikke lige oppe over.

- Når vi står i en situation, hvor vi kraftigt anbefaler mundbind, skal kunderne have mulighed for at tage en anbefaling til sig. Og så må vi også se, hvordan trafikken i det hele taget er, siger han.

Tony Bispeskov tilføjer, at man vil bruge "mange ressourcer" på at holde øje med, hvordan kunderne reagerer på anbefalingen om mundbind.

Søren Brostrøm skriver til Ingeniøren, at han forventer, at transportørerne gør, hvad de kan, for at undgå overfyldte tog, busser og metrovogne.

- Men hvis det kan forebygges, særligt i en situation med stigende smittetryk, så skal vi gøre, hvad der er muligt for for eksempel at undgå, at man skal stå op i fjerntog. Det er ikke meningen med anbefalingen om brug af mundbind, at vi skal rykke tættere sammen, tværtimod, skriver han.

Kravet om en pladsbillet blev indført under coronakrisen. Det skete for at forhindre, at folk sad for tæt.

DSB har ifølge Ingeniøren selv henvist til Sundhedsstyrelsens anbefaling om mundbind ved trængsel i tog som en årsag til, at man nu kan tage flere passagerer med.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har onsdag skrevet på det sociale medie Twitter, at han "følger situationen meget nøje".

- Og hvis anbefalingerne om mundbind ikke bliver fulgt i højere grad, end vi har set indtil nu, kan jeg ikke udelukke, at der bliver brug for andre restriktioner igen, skriver han.

