DSB's personale vil i nogle tilfælde have ekstra mundbind, som de kan give passagerer, der mangler.

Fra klokken 04.00 onsdag morgen er der krav om mundbind for passagerer på DSB's strækning Horsens-Hadsten i Østjylland.

Det oplyser Tony Bispeskov, informationschef i DSB.

Togturen omfatter fire af de seks kommuner, hvor der fra onsdag er krav om mundbind i offentlig transport.

De seks kommuner er Aarhus, Silkeborg, Favrskov, Skanderborg, Odder og Horsens. Togturen fra Horsens går igennem Aarhus og Skanderborg, før den ender i Hadsten, som ligger i Favrskov.

DSB kører hverken i Silkeborg eller Odder.

Kravet fra DSB gælder både personale og passagerer om bord, ligesom der også er krav om mundbind på stationerne, mens man venter.

DSB har ikke nogen sanktionsmuligheder, såfremt en kunde afviser at bære mundbind. Derfor er dialog først og fremmest vejen frem, mener Tony Bispeskov.

- Vi vil først og fremmest appellere til kunderne om, at de bærer mundbind. Vi vil i videst muligt omfang også forsøge at hjælpe dem med at skaffe et.

- Vores personer vil i nogle tilfælde have ekstra mundbind, som de vil give passagererne, siger han.

Kravet har i to dage været gældende i Aarhus, hvor DSB har gode erfaringer. Men skulle personale komme ud for, at nogle ikke følger kravet, vil der blive foretaget en individuel vurdering.

- Vores personale vil i den enkelte situation vurdere, hvilke muligheder der er. Ultimativt kan det blive nødvendigt at tilkalde politiet, siger Tony Bispeskov.

Indtil videre har DSB få erfaringer med kravet. Derfor er det for tidligt at sige, om der mangler sanktionskrav såsom en bøde eller lignende, mener informationschefen.

Der er undtagelser fra kravet om at bære mundbind. Hvis man for eksempel er ældre og har demens eller fysiske eller psykiske svækkelser, skal man ikke have det på.

Desuden skal børn op til 12 år ikke have mundbind på, når de rejser.

Tony Bispeskov oplyser også, at der fra onsdag i hele landet igen er krav om pladsbillet i alle InterCity- og InterCityLyn-tog

/ritzau/