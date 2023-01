Lyt til artiklen

Rejsende med DSB kan se frem til stigninger i prisen på en række billetter.

Det meddeler DSB onsdag formiddag.

Således vil prisforskellem mellem enkeltbilletter og rejsekort blive gjort mindre, og flere steder vil prisen ifølge DSB være den samme, når ændringen træder i kraft 15. januar.

»Vi ønsker, at det skal være mere enkelt at gennemskue hvilken billet, der passer bedst til din rejse, uanset hvilken kanal billetten er købt i, så vi har valgt at regulere på priserne for at mindske forskellen i proserne.« siger DSB's kundechef Charlotte Saltoft Kjærulff i en meddelelse.

DSB er bundet af, at selskaberne i den offentlige transport i år maksimalt må lade priserne stige med et gennemsnit på 4,9 procent. Det er en ramme, som er fastsat af Trafikstyrelsen ud fra forventninger til årets udgifter.

Først derefter taler tog- og trafikselskaber sammen om, hvordan man vil indføre prisændringer, oplyser DSB.

»Hvis man rejser mere fast, vil vi anbefale kunderne at prøve at tage et pendlertjek for at se, om det er et pendlerkort, der bedst kan betale sig. For selv om man arbejder hjemme nogle dage om ugen, kan det være en attraktiv mulighed fx at have et Pendler20 pendlerkort,« siger Charlotte Saltoft Kjærulff desuden.

DSB forklarer i yderligere detaljer om, hvordan prisændringerne vil blive indført på forskellig vis henholdsvis øst og vest for Storebælt samt på rejser over Storebælt.

Vest for Storebælt aftaler man eksempelvis priser med Arriva, og her er man nået til enighed om en gennemsnitlig stigning i priser på togrejser på 3,9 procent.

Mens enkeltbilletter i samme område stiger med 2,1 procent i gennemsnit, vil prisen på rejser med rejsekort stige med 6,9 procent – så de to priser nu bliver helt ens.

Øst for Storebælt bliver der tale om en gennemsnitlig stigning på 4,9 procent efter aftale med Metroselskabet og Movia, og det gælder både rejser med bus, tog og metro på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, oplyser man.

Rejsende over Storebælt vil opleve en gennemsnitlig prisstigning på 3,2 procent, og også her bliver prisforskellen mellem en enkeltbillet og rejse med rejsekort mindre.

Du kan læse i yderligere detaljer om de mange prisændringer i DSB-regi ved at klikke her.