DSB's pendlere har fået udbetalt 40 millioner kroner i kompensation i 2023.

Det skriver DSB på sin hjemmeside torsdag.

Det er 64 procent mere, end der blev udbetalt til pendlere tilmeldt Rejsetidsgaranti-ordningen i 2022.

»I de her år, hvor jernbanen er omdannet til én stor byggeplads med opgradering af spor, signaler og opsætning af kørestrøm, er det forventeligt og helt rimeligt, at vi udbetaler mere i kompensation,« siger DSB’s informationschef Tony Bispeskov.

Han tilføjer:

»I langt de fleste tilfælde kører vi til tiden. I de tilfælde, hvor vi ikke gør, skal kunderne opleve, at vi tager ansvaret på os og kompenserer dem. De høje udbetalinger sidste år skyldes også, at vi er blevet bedre til at gøre opmærksom på ordningen, og at stadig flere benytter sig af muligheden for at opnå kompensation. Det seneste år har 29 procent flere tilmeldt sig Pendler Rejsetidsgaranti-ordningen.«

Rejsetidsgaranti-ordningen kan søges af DSB-kunder, hvis deres tog bliver forsinket.

DSB oplyser, at der vil være endnu bedre muligheder for kompensation i 2024.

Er dit tog mere end 30 minutter forsinket, kan du enten få halvdelen af billetprisen retur. Du kan også vælge at få en billet tilsvarende til den rejse, du er på.

Frem til 2023 var det 25 procent af rejsen, du kunne få retur.