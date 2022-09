Lyt til artiklen

Måske du kender følelsen af, at Rejsekortet ligger nederst i tasken, når du skal bruge det for at tjekke ind til din rejse.

Men noget tyder på, at du snart kan lade plastikkortet ligge.

DSB har nemlig øje på en ændring, der kan påvirke mange danskere.

I hvert fald inviterer virksomheden 1.000 kunder til at teste muligheden for at lave et check ind på rejsen i DSB-appen. Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Vi skal gøre det let at være kunde i den kollektive transport, det skal man også opleve, når man rejser med DSB-appen som billet. Vi har som regel mobilen med os, når vi er på farten, så appen er altid ved hånden,« siger Jens Visholm, der er kommerciel direktør i DSB.

Appen fungerer ved, at man tjekker sig ind på rejse med et swipe i DSB-app, når man begynder sin rejse, og tjekker sig ud i samme app, når turen slutter.

I første omgang skal kunderne teste en løsning, som udelukkende kan benyttes til rejser med DSBs tog, togbusser og S-tog i Danmark.

Du kan tilmelde dig brugerpanelet her.