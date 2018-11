Et piktogram fra et DSB-tog med en familie, hvor moren bærer barnet på armen, vækker harme på sociale medier. DSB laver nu en ny version.

Kvinder passer børn. Kvinder taler meget. Kvinder skælder ud. Og mænd er passive.

Det er det billede, man får, når man ser et piktogram, der hænger i mellemgangen i DSBs tog, og som markerer familiezonen i toget.

Det mener i hvert fald Dansk Kvindesamfund, der i et Facebook-opslag fra tirsdag delte billedet, der kommenteres heftigt i øjeblikket.

Foto: Screenshot/Facebook Vis mere Foto: Screenshot/Facebook

En af de mænd, der har været på banen, i debatten, er Alex Vanopslagh, der foruden at være medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Liberal Alliance også er folketingskandidat for partiet i Vestjylland. Han kalder det noget 'feministisk jammer og klynk'.

»Der skal meget, meget lidt til, før den feministiske krænkelseshær marcherer og påberåber sig at være ofre og være krænket af banaliteter. Det udstiller en sygelig narcissisme og en forventning om, at samfundet indretter sig efter Dansk Kvindesamfunds identitetspolitik,« siger han.

Helena G. Hansen, der er næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund, melder hus forbi til den beskrivelse.

»Han burde måske skrive science fiction. Er der nogen, der virker meget krænkelsesparate, er det faktisk alle de mænd, der er i vores kommentarspor. Jeg synes ikke, det er os, der kan få de prædikater, han maler frem i vores opslag,« siger hun.

Men er det ikke bare udtryk for virkeligheden, når man illustrerer, at en kvinde sidder med sit barn?

»Selvfølgelig er det sådan indrettet, at de fleste kvinder ammer, når barnet er helt lille. Men vi vil gerne ligestille forældrerollen. Mænd er lige så gode forældre som kvinder, og det skal også afbilledes.«

Alex Vanopslagh kan stadig ikke se problemet.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at den moderne feministiske bølge ville påpege et problem, jeg ville anerkende.«

Det er meget tydeligt, at man tager udgangspunkt i en narcissistisk grundtankegang, hvor selv uskyldige symboler krænker ens ideologiske selvbillede Alex Vanopslagh (LA), folketingskandidat og medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Selv om det bare er et piktogram, betyder det vel stadig noget?

»Det er meget tydeligt, at man tager udgangspunkt i en narcissistisk grundtankegang, hvor selv uskyldige symboler krænker ens ideologiske selvbillede.«

»Det ser jeg mest af alt som en primitiv stammementalitet,« tilføjer han.

Piktogrammet viser sig at være en testversion, der kun har hængt ganske kort tid i fem InterCity-tog. Skiltene bliver nu pillet ned og erstattet af et nyt skilt.

»Det nye piktogram, vi sætter op, viser en en mand og en kvinde, som begge har et barn på armen,« oplyser DSBs pressevagt.

Foto: DSB Vis mere Foto: DSB

Det var et medlem af Dansk Kvindesamfund, der sendte billedet til foreningen. Medlemmet er ganske chokeret over de mange hadske bemærkninger i kommentarsporet.

Det har ifølge Helena G. Hansen fået organisationen til at slette opslaget. Det vil ske i løbet af onsdagen.

»Vi har haft et meget heftigt og ubehageligt kommentarspor. Det ligner et koordineret angreb, hvor to tredjedele af dem, der kommenterer, er mænd, der normalt ikke er kønsdebattører. Jeg håber, at de mænd, der bruger mange kræfter på det her, vil bruge lige så mange kræfter på Mændenes Internationale Kampdag på mandag,« siger Helena G. Hansen.