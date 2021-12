'Grænsen går ved tre minutter.'

Sådan lyder DSB og Banedanmarks målepunkt. Det betyder, at man som rejsende betragtes som forsinket, hvis man ankommer mere end tre minutter senere end angivet i køreplanen. Et målepunkt, der viser sig at koste mange penge for DSB.

Det vidner virksomhedens hjemmeside om.

Her kan man nemlig følge med i, hvordan kundepunktligheden, altså togets punktlighed og fordelingen af kunder på de enkelte tog, har været på de forskellige strækninger.

Foto: DSB Vis mere Foto: DSB

Som det fremgår i ovenstående tabel, får eksempelvis pendlere fra Odense til København 25 procent retur for månedskortet i november.

Et pendlerkort mellem de to byer med 40 ture på en måned koster 3.660 kroner. Det betyder, at pendlere skal have tilbagebetalt 915 kroner.

Mellem Roskilde og København lyder kompensationen på 13 procent. Og da et månedskort fra Roskilde koster 1.329 kroner, skal der her betales 173 kroner tilbage til kunderne.

Sammenlagt er der altså tale om store beløb, som DSB skal betale tilbage til pendlere. Det mener virksomheden også selv:

»Det er høje tal. Det er klart, at hvis vi er oppe og betale 25 procent tilbage, så er det et stort omfang,« siger Tony Bispeskov, informationschef hos DSB.

Hvad er kundepunktlighed? DSB og Banedanmark et fælles målepunkt for punktlighed på tre minutter. De tre minutter betyder, at man som rejsende betragtes som forsinket, hvis man ankommer mere end tre minutter senere end angivet i køreplanen. En eventuel aflysning bliver indregnet i punktlighedstallet, som om toget er ankommet for sent til alle stationer på strækningen. Kundepunktlighed indregner både togets punktlighed og fordelingen af kunder på de enkelte tog. Ved at indregne kundetallet, sikrer DSB, at myldretidstog med mange kunder vægter højere end tyndt belagte afgange i ydertidspunkterne. Desuden indregnes aflysninger. Kilde: DSB

Han medgiver også, at 13 procent heller ikke er »godt nok,« fordi deres ambition er at sikre, at så mange tog som muligt kører til tiden.

Bispeskov begrunder de høje tal med sporarbejde.

»Eksempelvis har Banedanmark gennem længere tid haft sporarbejde ved Slagelse, og så opstår der hurtigt forsinkelser og aflysninger. Og det gør selvfølgelig, at punktligheden falder,« siger han.

Ifølge informationschefen er DSB's største bekymring »stabilitet.«

»Vi betaler glædeligt de penge, de koster. Og spørger man pendlerne, så er tilbagebetalingerne et plaster på såret, men de vil hellere have stabilitet, og at vi kører til tiden. Og det bekymrer os da.«

Hvad forsinkelser og aflysninger samlet set koster DBS hver måned, har Tony Bispeskov ikke tal på. Dog forventninger han, at deres kunder kan glæde sig til janar.

»Sporarbejdet skulle gerne være overstået 20. december, så vi forventer, at tallene vil se bedre ud i januar,« fortæller han.