Det første halvår af 2023 har været et dyrt år for DSB.

Faktisk så dyrt, at DSB har givet den største kompensation til pendlerne i syv år.

Det skriver TV2 Øst.

DSB har betalt næsten fire millioner kroner tilbage i kompensation til pendlerne på de sjællandske regionalbaner på grund af aflysninger, sporarbejde og forsinkelser.

Hvis 2023 skal blive det dyreste år, når det handler om kompensationer, så skal de slå 2018, hvor det løb op i over seks millioner kroner

»Samlet set er der plads til forbedringer. Det er der ingen tvivl om,« siger DSB's informationschef Tony Bispeskov til TV2 Øst og tilføjer:

»Når vi ligger og udbetaler så meget i rejsetidsgaranti – som for mange vil være et plaster på såret – så er jeg helt sikker på, at pendlerne hellere ville have haft tog til tiden.«

Det er både især sporarbejdet, der skaber forsinkelser og aflysninger, men også den omfattende strejke, hvor 600 medarbejdere nedlagde arbejdet.