Hos DSB tordner man efter at have kigget fredagens videoovervågning fra Svanemøllen Station igennem.

Flere forskellige grupperinger, herunder en gruppe unge på 30 personer, valgte nemlig at løbe tværs over skinnerne for at nå at et tog.

Det oplyser Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, til B.T., der tager sig til hovedet over de unges adfærd.

»Vi opfordrer naturligvis kraftigt til ikke at gøre det. Ikke nok med, at det er forbudt, så er det forbundet med stor fare og risiko for liv og legemer.«

»Hvis uheldet er ude, kan du blive ramt af et tog med 120 km/t,« siger han.

Tony Bispeskov tilføjer, at man har noteret andre hændelser fredag, hvor personer løb over skinnerne. Men ikke i samme omfang med de 30 personer. Heldigvis kom ingen til skade.

Umiddelbart mener Tony Bispeskov, at de 30 personer deltog i den såkaldte 'puttefest', der fandt sted fredag i Dyrehaven.

»Det siger vi ud fra tidspunkt, alder, og at de skulle med toget mod Klampenborg. Derfor laver vi den kobling.«

»Men for os er det egentlig ikke relevant. Det handler om, at de unge ikke skal løbe rundt på skinnerne. Det er livsfarligt, og det kan ende galt.«

Han tilføjer, at det kan være svært at se ordentligt i store grupperinger, ligesom der er større risiko for at falde i større grupperinger.

Udover den løftede pegefinger, kommer DSB ikke til at foretage sig yderligere:

»Men hvis politiet finder grundlag for at efterforske noget, så ligger vi inde med videomateriale, så de kan rette henvendelse.«

Op mod 7000 personer deltog ved puttefesten i Dyrehaven. Her blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for voldtægt af en 15-årig pige.