Onsdag morgen er der færre tog og længere rejsetid for landets togpassagerer.

DSB-personale over hele landet har valgt at nedlægge arbejdet.

Det oplyser DSB på deres hjemmeside, hvor de skriver:

'Her til morgen er der aflysninger som følge af en overenskomststridig arbejsnedlæggelse. Vi kender endnu ikke omfanget og varigheden. Der vil ikke blive indsat Togbusser.'

Er du fanget i DSBs arbejdsnedlæggelse her til morgen? Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du skal rejse med DSB her til morgen, men er blevet forsinket eller fanget på grund af arbejdnedlæggelsen. Skriv til os på 1929@bt.dk

DSB oplyser til B.T., at de lige nu er ved at danne sig et overblik over situationen.

»Flere tog kører stadig, fordi det kun er dele af togpersonalet som har nedlagt arbejdet,« siger pressevagten hos DSB til B.T. og fortæller at ændringerne løbende vil blive annonceret på togstationerne.

På nuværende tidspunkt ved DSB ikke, hvor stort et omfang arbejdsnedlæggelsen kommer til at have på morgentrafikken onsdag:

»Vi kan ikke sige, hvilke strejkninger som er ramt af situationen, når vi ikke ved, hvem af personalet der har besluttet sig for at gå til fagligt møde.«

S-togene kører efter planen. https://t.co/QXRSbPH3mj — DSB (@omDSB) 21. november 2018

På Twitter oplyser DSB, at s-togene fortsat kører efter planen.

Det er ikke mere end cirka to uger siden, at der sidst var kaos i morgentrafikken, da lokoførerne klokken syv om morgenen forlod arbejdet og gik til fagligt møde.

Også her var der tale om arbejdsnedlæggelse på grund af overenskomststridigheder.

Opdateres...