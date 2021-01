Grundet fejl opfordrer DSB rejsende til at benytte Rejsekort eller at købe billet via det fysiske billetsalg.

Der kan tirsdag formiddag opleves problemer med at købe og søge efter rejser på flere af DSB's platforme.

Det oplyser DSB på Twitter. Der henstilles i stedet til at benytte Rejsekort eller at købe billet via det fysiske billetsalg på stationen.

- Når vi skriver fysisk billetsalg, så mener vi DSB 7-Eleven eller DSB Salg & Service, skriver DSB i et opfølgende tweet.

På grund af situationen er kravet om pladsbillet midlertidigt suspenderet.

DSB oplyser ikke i tweetet, hvornår man forventer at have rettet op på de fejl, som rejsende kan opleve.

Problemerne vedrører køb og rejsesøgning i DSB's app, på DSB's hjemmeside og billetautomaten på stationen.

/ritzau/