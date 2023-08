Hvilket spor kører toget fra, kører det til tiden, holder køreplanen, og hvor er det overhovedet på perronen, at din vogn stopper?

Hvis det er den slags spørgsmål, der rumsterer i dit hoved før, under og efter rejsen, så er der godt nyt.

Banedanmark og DSB er nemlig klar med en ny app, der skal gøre det lettere at følge med i sin rejse.

MitTog er navnet, og med den får du adgang til de informationsskærme, som du kender fra stationen, så du altid har de nyeste opdateringer om din togrejse tæt på.

»Jeg er rigtig glad for, at vi nu lancerer en app, der giver de mange passagerer, som dagligt kører med tog, mere brugervenlig information om deres tog og deres rejse. MitTog tilbyder passagerne muligheden for at have et helt aktuelt overblik over deres tog og afgange lige ved hånden,« siger Pernille Jørgensen, der er trafikinformationschef hos Banedanmark.



Appen er især lavet for at imødekomme et behov hos de hyppigt rejsende togpassagerer og er udviklet med input fra netop disse. Det er også pendlere, der har betatestet den.

MitTog kan findes i App Store og Google Play og er gratis.