Onsdag morgen mistede otte livet og 16 blev sårede, da et tog forulykkede på Storebæltsbroen. Tragedien har rystet flere af de overlevende passagerer, ligesom lokoføreren og de to togførere på IC4-toget er dybt påvirkede.

De tre DSB-medarbejdere mødtes fredag med en psykolog for at bearbejde deres brutale oplevelser.

»De kom ikke fysisk til skade, og de er ved godt mod under omstændighederne, men de er dog nu i et forløb med en psykolog,« oplyser DSB presse til B.T.

DSB fortæller, at de gør alt for at tage hånd om de tre medarbejdere.

Passageren Jonas Dam tog efter ulykken et billede af den kupe, han sad i. Foto: Jonas Dam Vis mere Passageren Jonas Dam tog efter ulykken et billede af den kupe, han sad i. Foto: Jonas Dam

»De mødes blandt andet alle tre i dag (fredag, red.) sammen med en psykolog. Det sker efter ønske fra dem selv. Det er vigtigt for os, at vi har hånd om dem fra starten, indtil de ligesom føler, at de er med igen,« oplyser DSB.

DSB vil på nuværende tidspunkt ikke fortælle i detaljer om de tre medarbejderes oplevelser den skæbnesvangre morgen.

På godstoget, hvor en trailer rev sig løs og bragede ind i IC4-toget, var der én lokofører.

DB Cargo driver det godstog, som var en del af ulykken. De vil ikke gå i detaljer, men:

»Vi havde en medarbejder i begge tog. Vi havde en lokofører i godstoget og en medarbejder, som befandt sig i IC4-toget som passager,« forklarer Jan Wildau, kommunikationsdirektør i DB Cargo, og uddyber:

»De er dybt berørte. Det er hele vores virksomhed.«

Han vil ikke sige noget om, hvordan de to medarbejdere helt konkret har det i dag eller, om de er sygemeldte.

Han forklarer dog, at DB Cargo har ’et apparat’, som hjælper de to medarbejdere.

»De var involverede på hver deres måde, og de har gjort alt, hvad man kan forvente. Måske også mere. Det er en meget prisværdig indsats, de har leveret,« siger Jan Wildau, og afslutter:

»Jeg vil helst ikke sige så meget andet. Men jeg kan sige, at de begge er dybt berørte.«