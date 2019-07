'Vi bringer en efterlysning.'

Sådan begynder DSB et opslag på Facebook torsdag formiddag.

En kvindelig passagerer har henvendt sig til DSB i sine bestræbelser på at finde en anden passager, hun havde et godt øje til.

Det drejer sig om en ung fyr, der tirsdag den 2. juli rejste fra Herning mod Farum med skift på Københavns Hovedbanegård.

'En ung kvinde fra toget har nemlig taget kontakt til os, da hun sådan fortryder, at hun ikke gjorde mere end at kigge på dig i smug under togturen,' skriver DSB.

Kvinden er dog tilsyneladende lykkedes med at tage et billede af sin medrejsende på S-togs-perronen. Her ses han stå med sin taske foran et S-tog.

Hvordan kvinden så lige ved, hvor han rejste hen, melder historien ikke noget om. DSB hører gerne fra den rette mand i en privat besked på Facebook.

