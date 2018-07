Arbejdstilsynet har fundet fejl på flere rulletrapper på Københavns Hovedbanegård, så DSB lukker dem alle.

DSB lukker alle rulletrapper på Københavns Hovedbanegård. Det sker, efter at Arbejdstilsynet tirsdag har undersøgt fire rulletrapper og fundet fejl og mangler - samt at inspektionsattesterne var udløbet.

Den midlertidige lukning kommer, efter at fire personer i søndags blev kvæstet af en løs metalskinne ved en af rulletrapperne. Ifølge Ekstra Bladet var en af de tilskadekomne en tiårig finsk pige,

- Jeg har bedt vores underleverandør om at redegøre for, hvad årsagen er til, at DSB’s rulletrapper ikke lever op til Arbejdstilsynets krav.

- Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, skriver Jørgen Dyrendal Rasmussen, chef for DSB Stationsservice, i en pressemeddelelse.

Han beklager over for de rejsende, som kan blive generet af lukningen af rulletrapperne på banegården.

- Vi arbejder hårdt på at få alle rulletrapperne i drift igen hurtigst muligt, siger han.

/ritzau/