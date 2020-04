Med ny service kan rejsende tjekke, om der er plads nok til at holde god afstand i S-toget.

DSB lancerer en ny service, som skal begrænse risikoen for, at rejsende bliver smittet med coronavirus i S-togene.

Det skriver DSB på Twitter.

Under coronakrisen må alle tog kun køre med 50 procent af det antal passagerer, der normalt er plads til.

Derfor har DSB udviklet hjemmesiden www.pladspaarejsen.dk, som skal hjælpe rejsende med at vurdere, om det er sikkert at stige om bord på et S-tog eller ej.

Med sensorer i togvognene kan DSB tælle antallet af personer i S-toget.

På den baggrund kan rejsende se, om der er mulighed for at holde god afstand til andre i toget, inden man stiger om bord, eller om det er bedre at vente på det næste tog.

DSB har tidligere indført krav om, at man reserverer en gratis pladsbillet til rejser med Intercity-tog, lyntog og regionale tog for at sikre, at der ikke kører for mange passagerer med togene.

Forsamlingsforbuddet for mere end ti personer gælder ikke i offentlig transport.

Men myndighederne har indført en række vejledninger for at begrænse risikoen for smittespredning.

Blandt andet opfordres alle til at rejse uden for myldretiden, hvis det er muligt.

Samtidig er anbefalingen, at man ikke rejser med offentlig transport, hvis man er syg eller formoder at være smittet med coronavirus.

Efter påske genoptog tog, busser og metro en nogenlunde normal drift som en del af den gradvise genåbning af samfundet.

Dengang lød det fra transportminister Benny Engelbecht (S), at det fortsat er vigtigt at undgå trængsel i den kollektive trafik.

Det skal sikre, at pendlere og skoleelever kan være trygge ved at bruge den under genåbningen.

