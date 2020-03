Hvis passagerer ikke har lyst til at rejse med tog på grund af risiko for coronavirus, kan de få penge igen.

Hvis man har købt billet til en togrejse med DSB, men ikke ønsker at rejse alligevel på grund af coronavirus, kan man få refunderet sin billet og pladsbillet uden gebyr.

Det skriver DSB på sin hjemmeside.

Det gælder også ikke-refunderbare, ubenyttede billetter som Orange-billetter.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skærper tirsdag på et pressemøde tonen og opfordrer ligesom Transportministeriet til, at rejsende ikke rejser med tog, bus eller metro i myldretiden, hvis det kan undgås.

Statsministeren siger blandt andet, at der kan blive behov for at indsætte flere tog og busser for at undgå, at passagerer er for tæt sammen.

Transportministeriet oplyser, at DSB og Metroselskabet planlægger at indsætte ekstra togmateriel for at fordele trafikken over flere afgange.

Coronavirus kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær. Symptomerne ses op til 14 dage, efter at man er udsat for smitte.

De fleste vil få milde symptomer, men virusset kan være farlig for ældre og svækkede borgere.

Klokken 11.00 tirsdag formiddag lyder det, at 156 personer i Danmark er blevet registreret smittet med corona.

/ritzau/