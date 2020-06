Kravet om pladsbillet i fjern- og regionaltog på grund af coronavirus er genindført med øjeblikkelig virkning.

DSB har løst de tekniske problemer med salgssystemerne, der opstod onsdag eftermiddag.

Dermed genindføres også kravet om pladsbillet til fjern- og regionaltog.

Det oplyser Tony Bispeskov, informationschef ved DSB, fredag eftermiddag.

De tekniske problemer betød, at det ikke var muligt at bestille pladsbillet eller købe de billigere Orangebilletter. Derfor blev kravet om pladsbillet suspenderet torsdag, da systemerne var nede.

- Det er nu igen blevet muligt at bestille pladsbilletter, og dermed skal man også have en pladsbillet, hvis man skal køre med intercity, intercitylyn eller regionaltog fra nu.

- Dermed er det også muligt igen at købe nogle af den million Orangebilletter, der for nylig er blevet sat til salg, siger Tony Bispeskov.

Han regner med, at problemerne nu er løst og ikke opstår igen lige foreløbig.

- Vi kan se frem til, at det i hvert fald fungerer. Og man mener at have løst det, så det satser vi på. Hvis der skulle ske noget anderledes, så melder vi det ud, siger Tony Bispeskov.

Kravet om pladsbillet er indført som en foranstaltning for at undgå spredning af coronavirus. Det er myndighederne, der har anbefalet, at det skal være der.

Der er ikke krav om pladsbillet i S-tog eller togbusser. Ifølge Bispeskov ved DSB ikke, hvor længe kravet vil være fortsætte med at være der.

Det afhænger af myndighederne.

- Myndighederne har anbefalet, at vi har det her pladskrav. Hvor længe, det kommer til at gælde, afhænger af situation videre frem.

- Det kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, siger Tony Bispeskov.

Tidligere på ugen var DSB's systemer udsat for overbelastning.

Det skyldes interesse for de 50.000 rejsepas, som giver adgang til otte dages rejse med offentlig transport for 299 kroner.

Derudover har der også været stor interesse for billettypen Orangebillet.

Rejsepassene og ekstra Orangebilletter er en del af den sommerpakke, som skal sætte gang i danskernes forbrug i kølvandet på udbruddet af coronavirus.

