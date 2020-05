Det bliver igen muligt at rejse billigere med tog på tværs af landet, hvis man kører uden for myldretiden.

Passagerer kan fra i dag tirsdag igen bestille DSB's billigere Orangebilletter.

Det oplyser Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

Under udbruddet af coronavirus har DSB indstillet salget af billettyperne Orange og Orange Fri.

Men nu åbnes der igen for salget - dog kun uden for myldretiden.

Genindførslen af de billigere billetter skyldes flere ting, oplyser informationschefen.

- Først og fremmest er det et produkt, som mange kunder efterspørger. Især hvis man rejser på tværs af landet, siger Tony Bispeskov.

- Og så er det en mulighed for at sprede flere passagerer over døgnet, da de billige billetter giver et ekstra incitament til at rejse uden for myldretiden.

Orangebilletterne vil være tilgængelige i weekenderne og i hverdage mellem klokken 9 og 15 samt efter klokken 18.

