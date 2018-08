Et opslag på Facebook har givet DSB stribevis af skriftlige tæsk, på grund af en ung pige, der øjensynligt fik en bøde, fordi hun steg på et forsinket tog.

DSB’s kommercielle chef Aske Wieth-Knudsen opfordrer nu pigen til at klage over bøden på 750 kroner, efter B.T. har forholdt ham opslaget.

Ifølge manden bag det nu meget delte og kommenterede Facebook-opslag, fandt situationen sted i toget, der skulle have afgået fredag fra Næstved mod Køge klokken 15.17.

Han beretter, at passagererne over højttalerne fik besked om, at toget ville afgå ti minutter forsinket. Få minutter senere trådte den nu bøde-ramte pige ind i toget.

Da kontrolløren derefter tjekkede billetter, fik den unge pige besked om, at hendes billet ikke var gyldig, lyder det.

‘Jamen din billet er jo slet ikke til denne afgang,’ formaner han autoritært. Pigen ser forbavset ud og siger: ‘Jeg har da lige købt den. Jeg har glemt mit rejsekort og derfor købte jeg en billet,’ fortsætter hun. ‘Jamen den er købt, efter toget er kørt, så den gælder ikke til denne afgang, men først til den næste,’ lyder vidneberetningen.

Pigen forsøgte at forklare, at hun ikke havde snydt men blot sat sig ind i et tog som holdt på den perron, hvor det plejer, lyder det videre.

Det er uvist, hvilken billet, pigen har haft, men der var antageligt tale om en mobilbillet, der som alle andre billetter ifølge DSB skal købes inden påstigning.

“Årsagen til, at man skal købe mobilbillet, inden man stiger på toget, er, at hvis man kan vente med at købe, til der er en kontrollør, så er der åbent for, at enhver kan snyde,” siger Aske Wieth-Knudsen.

“Jeg kan ud fra den konkrete sag ikke sige, hvad der præcis er sket, men jeg vil opfordre kunden til at klage over kontrolafgiften, hvis situationen er som beskrevet.”

“Hvis pigen har købt billetten, inden toget faktisk afgår, kan vi ikke fastholde afgiften. Hvis hun har købt en Orange-billet, giver den kun adgang til den afgang, billetten er købt til.«

»Men vi er nødt til at kigge på det faktiske afgangstidspunkt for toget,” siger Aske Wieth-Knudsen.