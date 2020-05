Under coronakrisen har DSB ikke kørt til Hamburg. Det ændrer sig fra 18. maj.

Fra tirsdag kan danske passagerer hos DSB igen komme til den tyske by Hamburg og tilbage, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål.

DSB begynder således igen at køre med en daglig afgang fra Aarhus og København til Hamburg. Mandag kører det første tog mod den tyske storby, og tirsdag åbner afgangene fra Hamburg til Danmark så igen.

Det fortæller informationschef i DSB Tony Bispeskov.

- Det skal ses i lyset af, at vi kan køre med flere tog, og at vi er på vej tilbage til noget, der minder om normalen. I Danmark kører vi næsten på normal, og mandag begynder vi så småt at åbne for togene til Hamburg, siger han.

- Myndighederne i Slesvig-Holsten har bestemt, der er maskepligt, så man skal have maske på, hvis man skal med, siger Tony Bispeskov.

Passagerer, der skal med til Hamburg, skal være opmærksomme på, at der stadig er grænsekontrol, understreger Tony Bispeskov.

DSB har under coronakrisen og lukningen af den dansk-tyske grænse stadig krydset grænsen og kørt til Flensburg. Ændringen fra mandag er altså, at toget nu også kører cirka 160 kilometer videre til Hamburg.

/ritzau/