'Hvem tror I egentlig, I er? Små konger, der kan gøre med deres undersåtter, hvad de vil og har lyst til? Vi finder os ikke i mere! Nok er nok!'

Således skriver togfører Troels Marcher i et åbent brev til DSB's ledelse. Og han er ikke alene med utilfredsheden, der igen er blusset op i DSB.

I skrivende stund har mere end 240 delt det åbne brev, og i kommentarsporet bakker flere op om kritikken.

Utilfredsheden skyldes de systemer, der blev indført, efter medarbejderne 1. april - i øvrigt efter længere tids kamp mellem Dansk Jernbaneforbund og DSB - overgik til Dansk Industri-overenskomst.

Der har været flere problemer med systemerne, og det betyder blandt andet, at togførerne ikke siden har adgang til at se deres ferie og afspadsering.

Og en løsning? Den har 40-årige Troels Marcher efterhånden mistet håbet på. Ifølge ham bliver ledelsen nemlig ved med at undskylde. Og udskyde.

»Vi er nået der til, hvor vi igen tager arbejdet med hjem. Der er ingen fred og ro. Hver gang, vi møder ind, ligger der er en ny mail med undskyldninger og udskydelser,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg føler mig latterliggjort og ydmyget.«

Troels Marcher har fået nok af udskydelser og undskyldninger. Foto: Privat

Hos Dansk Jernbaneforbund genkender man togførerens utilfredshed. Den er nemlig gængs blandt medlemmerne.

»Jeg forstår godt frustrationen. Det er helt uacceptabelt. Ganske enkelt,« fortæller han.

Han uddyber, at situationen jo langt fra er enestående med henvisning til tidligere gnidninger i DSB.

Ifølge ham har forbundet løbende har holdt møder med DSB's ledelse, og at man havde fået at vide, at problemet ville være løst i oktober.

Men det er altså ikke tilfældet.

Forbundet er nu i kontakt med jurister for at finde ud af, hvad næste skridt er.

»Nu vil vi sætte politisk fokus på det. Hos forbundet er vi også frustrerede, for det har været en tung og langsommelig dans.«

Hos DSB er ledelsen bekendte med frustrationen, der er vokset de seneste år. Og der er da også forståelse for, at systemproblemerne kun skærper den, lyder det fra kommunikationchef Niels-Otto Fisker.

»Vi har meldt ærligt og faktuelt ud, at de tekniske problemer er her endnu. Vi kan ikke gøre andet end at forsikre om, at vi arbejder på højtryk for at løse dem,« siger han og fortsætter:

»Vi er ligeså irriterede og frustrerede som medarbejderne over, at det ikke er på plads.«

Han oplyser, at problemerne gerne skulle være løst indenfor ‘de næste par uger’. Han vil dog ikke sætte et konkret klokkeslæt på.

Når det er løst, forventer han, at samarbejdet vil blive bedre.

»Jeg synes først og fremmest, at det handler om at få fjernet sten i skoen. Dernæst er det DSB, medarbejderne og fagorganisationernes fælles ansvar at skabe et godt samarbejde og en god tillid igen,« siger han og slutter:

»Den gode tillid kræver, at de basale ting er i orden.«

Og de basale ting skal være i orden. Snart. Ellers vil Troels Marcher ikke afvise, at han dropper sit job som togfører:

»Hvis det bliver ved, gider jeg ikke mere. Jeg har 33 år tilbage på arbejdsmarked, og så vil jeg hellere lave noget andet, hvis det fortsætter sådan i DSB.«