»Det var umuligt at holde en meters afstand til de andre passagerer. Vi stod alt, alt for tæt.«

Linda Larsen tager DSB’s H- eller C-linje til og fra arbejde, men i går måtte hun indse, at det ikke længere er forsvarligt, hvis hun også gerne vil efterleve myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte med coronavirus.

Alle H-togene, der kører mellem Frederikssund og Østerport i København er blevet aflyst fra den 29. Juni til den 12. juli, fordi DSB er ved at bygge Hovedstadens Letbane.

C-togene, der kører mellem Frederikssund og Klampenborg, er de eneste tilbageværende tog på strækningen, og de kører kun med 20 minutters mellemrum.

Det betyder, at Linda Larsen steg ind i et propfyldt tog, da hun onsdag skulle hjem fra arbejde omkring klokken 16:30.

»Det er ikke forsvarligt, synes jeg. Så må DSB enten indsætte togbusser eller have nogle vagter på stationen, der holder øje med, at togene ikke bliver for fyldte,« siger Linda Larsen, der synes, DSB bør tage et ansvar for at sikre, at der ikke sker spredning af coronasmitte i samfundet.

Hos DSB har man også kunnet konstatere, at der har været et stort pres på togene i myldretidstrafikken, og det tager man nu konsekvensen af.

»Vi er klar over udfordringen, og I eftermiddag sætter vi togrevisorer ind på de største strækninger, så vi kan hjælpe passagererne med at overholde de retningslinjer, der er,« fortæller områdechef i DSB, Leif Fabrin.

Han fortæller, at DSB fra i morgen vil indsætte togbusser på strækningen fra Frederikssund til Valby for at mindske presset.

Busserne kører forskudt af togene med tyve minutters mellemrum, så det vil være muligt for passagererne at komme med enten bus eller tog hver 10. minut frem til klokken ni om morgenen

»Vi har også kunnet konstatere, at der er mange i myldretidstrafikken,« siger Leif Fabrin.

Han opfordrer til, at man som passager holder øje med appen eller hjemmesiden ‘pladspårejsen.dk’, hvor man kan se, om der er god plads i de forskellige S-toge.

Senere på sommeren i perioden 20. Juli til 2. August kører C-toget igen som det eneste tog på strækningen hvert 20. minut.

Leif Fabrin håber dog på, at der til den tid vil være mindre pres på afgangene, da det ligger midt i industriferien.