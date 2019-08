Ølbong, iturevne trøjer, tuscher og høj musik.

Tusindvis af unge gymnasieelever er fredag aften samlet i Dyrehaven nord for København til den årlige 'puttefest'.

Det er den traditionsrige og berygtede begivenhed, hvor gymnasieelever fra hovedstadsområdet hvert år byder alle de nye 1.g'ere velkommen. Og så er den kendt for at være mere end bare vild.

Et år måtte ni eksempelvis indlægges - to af dem på intensivafdeling og en af dem med en promille på 4,0. Men så slemt står det - i hvert fald indtil videre - ikke til i år.

Amalie drikker et vodkashot af en øl-bong. Hun går på Hotel- og Restaurantskolen og deltager ligesom tusindvis af andre unge i årets 'puttefest' ved Klampenborg nord for København. Foto: Nikolai Linares Vis mere Amalie drikker et vodkashot af en øl-bong. Hun går på Hotel- og Restaurantskolen og deltager ligesom tusindvis af andre unge i årets 'puttefest' ved Klampenborg nord for København. Foto: Nikolai Linares

Det fortæller Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi har omkring klokken 20.00 cirka 7000 unge derude. De er ved at være godt berusede, og der er god stemning. Indtil videre har der kun været småbehandlinger fra samaritterne, mens nogle få har været inde til observation, uden at det har været noget alvorligt,« forklarer operationsleder David Buch.

»Det virker til, at de hygger sig, og at der rimelig godt styr på alkoholindtaget, men de bliver nok ikke mindre fulde, som aftenen skrider frem. Vi håber da, at folk selv kan få det ud, hvis de får for meget, og at man drikker med måde,« uddyber han.

B.T.s mand på stedet beretter også, hvordan der i Dyrehaven mest af alt bare er en stemning, som var man på festival den første dag.

Peter Vestereng Larsen er lige startet i 1.G. på Ingrid Jespersens Gymnasie. Ligesom så mange andre er hans trøje revet i stykker, mens han er plastret til med tegninger og tekst. Foto: Nikolai Linares Vis mere Peter Vestereng Larsen er lige startet i 1.G. på Ingrid Jespersens Gymnasie. Ligesom så mange andre er hans trøje revet i stykker, mens han er plastret til med tegninger og tekst. Foto: Nikolai Linares

Humøret er højt, og alle er fyldt med energi.

De unge mennesker kommer fredag aften også hinanden rigtig meget ved, når de skriver på hinandens kroppe og de iturevne trøjer, som kan ses overalt på de over 7000 gymnasieelever.

Politiet fortsætter her til aften med at være godt til stede i Dyrehaven og arbejdet i tæt samarbejde med både natteravnene og forskellige forældregrupper.

Opdateres...

Elever fra K Nord i Lyngby er også til 'puttefest' i Dyrehaven fredag aften. Foto: Nikolai Linares Vis mere Elever fra K Nord i Lyngby er også til 'puttefest' i Dyrehaven fredag aften. Foto: Nikolai Linares

Natteravne er massivt til stede ved puttefesten i Dyrehaven og uddeler vand til de mange fulde gymnasieelever. Foto: Nikolai Linares Vis mere Natteravne er massivt til stede ved puttefesten i Dyrehaven og uddeler vand til de mange fulde gymnasieelever. Foto: Nikolai Linares