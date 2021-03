Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg kan modtage personlig hæder ved Bafta-uddelingen i april.

Det kan blive en særdeles sjov aften for folkene bag den populære danske film "Druk", når prisuddelingen British Academy Film Awards (Bafta) 11. april løber af stablen.

Ved den store britiske prisuddeling er selve filmen og flere af hovedaktørerne nomineret i flere af de store kategorier.

Mads Mikkelsen er nomineret til prisen som bedste mandlige skuespiller, mens Thomas Vinterberg er nomineret i kategorien bedste instruktør.

Derudover kan selve filmen løbe med prisen for bedste udenlandske film. Og endelig kan Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm modtage prisen for bedste manuskriptforfattere.

Det er blevet offentliggjort på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

Bafta er en årlig pris, der gives for udmærkelser inden for nationale og udenlandske film. Det er den 74. udgave af prisen, som afholdes i London 11. april.

